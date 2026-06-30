बिजनौर से ओवैसी का चुनावी शंखनाद, AIMIM चीफ का एलान, 'BJP को सत्ता में रोकने के लिए अलायंस को तैयार'

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राजवीर चौधरी/बिजनौर: आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने नजीबाबाद में आयोजित 'पैगाम ए इत्तेहाद' कार्यक्रम के तहत एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस जनसभा के जरिए ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के चुनावी अभियान का औपचारिक आगाज कर दिया है.
2027 के विधानसभा चुनाव पर फोकस
मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिजनौर में उनकी पार्टी का संगठन पिछले कई सालों से जमीन पर लगातार कड़ी मेहनत कर रहा है. आज का यह कार्यक्रम आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही आयोजित किया गया है. यूपी में पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस सवाल को टालते हुए उन्होंने साफ किया कि अभी कोई भी राजनीतिक दल सीटों का खुलासा नहीं करेगा, लेकिन AIMIM उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेगी.
बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन को तैयार
अन्य दलों के साथ गठबंधन (अलायंस) करने के सवाल पर ओवैसी ने पुराना रुख दोहराते हुए कहा, हमने मटेरा की जनसभा में भी स्पष्ट कहा था कि बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए हमारी पार्टी गठबंधन करने को पूरी तरह तैयार है. आगे देखिए क्या राजनीतिक समीकरण बनते हैं.
राम मंदिर चंदे और समय से पहले चुनाव पर तीखा तंज
अयोध्या स्थित राम मंदिर में सामने आए कथित चंदा चोरी के विवाद पर ओवैसी ने बेहद तीखा और तंजिया लहजा अपनाया. उन्होंने कहा, अच्छा हुआ कि उन्होंने उस ट्रस्ट में किसी मुसलमान को नहीं रखा. अगर किसी मुसलमान को रख देते, तो ले जाकर उसे गोली मार देते और पूरा मामला ही वहीं खत्म हो जाता. अब जब खुद ही सब कर रहे हैं तो चंपक हो रहा है.
हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है-ओवैसी
यूपी में जल्दी चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव चुनाव आयोग करता है चुनाव आयोग कोई पावर है कि 6 महीने पहले भी चुनाव कर सकता है. अब इलेक्शन कमीशन क्या तय करेगा यह मैं ना जानता हूं ना आपको पता है पर तैयारी तो करनी ही है तैयारी तो कर कर ही रखना है इसलिए हम अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर रहे हैं.
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