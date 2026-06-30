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बिजनौर से ओवैसी का चुनावी शंखनाद, AIMIM चीफ का एलान, 'BJP को सत्ता में रोकने के लिए अलायंस को तैयार'

Bijnor News: यूपी की सियासत में अपने लिए जमीन तलाश रहे AIMIMके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिजनौर के नजीमाबाद में एक जनसभा में कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए वे गठबंधन के आधे रास्ते तक तैयार हैं, लेकिन इज्जत और सम्मान के साथ.

Written ByRajveer ChaudharyEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 30, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:33 AM IST
बिजनौर से ओवैसी का चुनावी शंखनाद, AIMIM चीफ का एलान, 'BJP को सत्ता में रोकने के लिए अलायंस को तैयार'
Image Credit: Bijnor NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Rajveer Chaudhary

Rajveer Chaudhary

राजवीर चौधरी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में ज़ी न्यूज़ के संवाददाता हैं. वह पत्रकारिता में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. साल 2020 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन किया है और समाज शास्त्र से MA की डिग्री ली हुई है. साल 2005 से करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने अमर उजाला न्यूज पेपर मे करीब डेढ़ साल तक रिपोर्टिंग की. उसके बाद 1 वर्ष तक टीवी 100 मे रिपोर्टिंग की. MH 1 न्यूज, इंडिया न्यूज में काम करने के बाद वह 2020 से अब तक ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं.जिला स्तर पर कई बार डीएम, एसपी जन प्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित किये जा चुके हैं.

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