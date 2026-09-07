/सहारनपुर जाने से पहले अजय राय हिरासत में, मस्जिद गिराए जाने पर कांग्रेस का विरोध, कलेक्ट्रेट में मिले कुएं की ASI जांच शुरू

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Saharanpur Collectorate Incident: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में हाल ही में एक प्राचीन मस्जिद को गिराए जाने के बाद विवाद गहरा गया है. निर्माण ढाए जाने वाली जगह पर एक पुराना कुआं मिलने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की टीम मामले की जांच और निरीक्षण में जुटी है. सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. इस घटना के बादसहारनपुर जाने की कोशिश कर रहे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने लखनऊ में हिरासत में ले लिया. इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय के बाहर भारी प्रदर्शन किया.
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ सहारनपुर जा रहे थे अजय राय
बताया गया कि अजय राय कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ सहारनपुर जाना चाहते थे. उनका मकसद मस्जिद गिराए जाने के मामले की जानकारी लेना और प्रभावित लोगों से मुलाकात करना था. लेकिन सहारनपुर रवाना होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय से हिरासत में ले लिया. पुलिस की कार्रवाई के दौरान पार्टी कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई. जब पुलिस अजय राय को अपने साथ ले जाने लगी तो कार्यकर्ताओं ने विरोध किया. कुछ देर तक मौके पर हंगामे की स्थिति बनी रही. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने अजय राय को गाड़ी में बैठाया और वहां से पुलिस लाइन ले गए.
हिरासत में लिए जाने से पहले सरकार पर बोला हमला
पुलिस हिरासत में लिए जाने से पहले अजय राय ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वह हर हाल में सहारनपुर जाएंगे और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे. अजय राय ने आरोप लगाया कि सरकार जबरदस्ती कर रही है और अन्याय तथा दमन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को रोकने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस कार्रवाई के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी. अजय राय ने यह भी कहा कि मुसलमानों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता खड़ा रहेगा. उन्होंने सरकार पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएगी.
मस्जिद गिराए जाने के बाद बढ़ा राजनीतिक विवाद
सहारनपुर में प्राचीन मस्जिद को गिराए जाने के बाद से ही इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है. विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार धार्मिक मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई नहीं कर रही है. वहीं, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आई है. अजय राय ने एक दिन पहले भी मस्जिद गिराए जाने के मामले पर प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश को नफरत और बांटने वाली राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देगी. उनका कहना था कि इस तरह की घटनाओं से समाज में आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द कमजोर होता है.
अजय राय बोले- हर अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से धार्मिक स्थलों और लोगों के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बरतने की अपील की थी. उनका कहना था कि लोकतंत्र में किसी भी घटना पर सवाल उठाना और प्रभावित लोगों के साथ खड़ा होना विपक्ष का अधिकार है.अजय राय की हिरासत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी और बढ़ गई है. पार्टी का कहना है कि वह सहारनपुर की घटना को लेकर अपनी आवाज उठाती रहेगी. वहीं, अजय राय ने साफ कर दिया है कि पुलिस की कार्रवाई से कांग्रेस का विरोध रुकने वाला नहीं है. सहारनपुर की मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक पहुंच गया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति और तेज होने के आसार हैं.