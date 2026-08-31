अंकित बालियान के दो हत्यारे पुलिस मुठभेड़ में ढेर, सुबह-सुबह शामली पुलिस का बड़ा एक्शन, दो पुलिसकर्मी भी घायल

श्रवण शर्मा/शामली: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में हरियाणवी गायक और संगीत निर्माता अंकित बालियान हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो मुख्य आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. सोमवार को सदर कोतवाली क्षेत्र के पानीपत-खटीमा हाईवे स्थित औद्योगिक इलाके में हुई इस मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. पुलिस आगे की कानूनी कार्यवाही में जुटी है.दो फरार आरोपियों की तलाश जारी है. ये दोनों आरोपी गोंगी गैंग के शार्प शूटर थे और उन पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था.