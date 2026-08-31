अंकित बालियान के दो हत्यारे पुलिस मुठभेड़ में ढेर, सुबह-सुबह शामली पुलिस का बड़ा एक्शन, दो पुलिसकर्मी भी घायल

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श्रवण शर्मा/शामली: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में हरियाणवी गायक और संगीत निर्माता अंकित बालियान हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो मुख्य आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. सोमवार को सदर कोतवाली क्षेत्र के पानीपत-खटीमा हाईवे स्थित औद्योगिक इलाके में हुई इस मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. पुलिस आगे की कानूनी कार्यवाही में जुटी है.दो फरार आरोपियों की तलाश जारी है. ये दोनों आरोपी गोंगी गैंग के शार्प शूटर थे और उन पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था.
मुठभेड़ का घटनाक्रम
पुलिस को औद्योगिक क्षेत्र में संदिग्ध बदमाशों के छिपे होने की सटीक सूचना मिली थी.पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी किए जाने पर बदमाशों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए. यल अवस्था में बदमाशों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
मारे गए बदमाशों की पहचान
मारे गए बदमाशों की पहचान सुमित और मोहित के रूप में हुई है, जो अंकित बालियान की हत्या के मुख्य संदिग्ध आरोपी थे.
26 अगस्त को हुई थी हत्या
उल्लेखनीय है कि 26 अगस्त की शाम शामली के आर्यपुरी इलाके में एक जिम के बाहर हमलावरों ने हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
पुलिस प्रशासन का कहना है कि दो मुख्य आरोपियों के ढेर होने के बाद अब इस हत्याकांड की मुख्य वजह, हमलावरों के नेटवर्क और घटना से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच तेज कर दी गई है.अंकित बालियान हत्याकांड की जांच में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं. पुलिस अब हत्या की वजह, हमलावरों के नेटवर्क और घटना से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है.
कबड्डी खिलाड़ी से संगीत तक का सफर
अंकित बालियान पूर्व में राज्य स्तर के कबड्डी खिलाड़ी रह चुके थे. पैर में गंभीर चोट लगने के बाद उन्होंने खेल छोड़ दिया और वर्ष 2022 से हरियाणवी संगीत उद्योग में सक्रिय हुए. उन्होंने 'एक खटोला जेल के भीतर', 'जाट जाटनी' और 'मोदी बरगा रुतबा' जैसे कई लोकप्रिय गानों से अपनी पहचान बनाई.
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