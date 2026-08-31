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अंकित बालियान के दो हत्यारे पुलिस मुठभेड़ में ढेर, सुबह-सुबह शामली पुलिस का बड़ा एक्शन, दो पुलिसकर्मी भी घायल

Ankit Balian murder case: उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में पुलिस ने दो बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया है.मुठभेड़ में अंकित की हत्या के दो संदिग्ध आरोपी सुमित और मोहित मारे गए. इस दौरान दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 31, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:24 AM IST
अंकित बालियान के दो हत्यारे पुलिस मुठभेड़ में ढेर, सुबह-सुबह शामली पुलिस का बड़ा एक्शन, दो पुलिसकर्मी भी घायल
Image Credit: Shamli encounter

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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