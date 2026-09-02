'परिवार के सहारा थे अंकित बालियान'....अजय राय ने CM योगी से मांगी 1 करोड़ की मदद और सरकारी नौकरी

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Ajay Rai Yogi Government Statement: उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. 26 अगस्त को हरियाणा के उभरते हुए मशहूर कलाकार, गायक और अभिनेता अंकित बालियान की दिनदहाड़े गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी. इस दुखद घटना के बाद पीड़ित परिवार द्वारा रस्म तेरहवीं का आयोजन किया गया. इस शोक सभा में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय देर शाम अंकित बालियान के आवास पर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं.
कानून-व्यवस्था पर प्रदेश सरकार की घेराबंदी
अंकित बालियान के घर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार की कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर जमकर हमला बोला. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से 'जंगलराज' कायम हो चुका है और राज्य की कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है.
अजय राय ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य में एक होनहार और उभरते हुए कलाकार की दिनदहाड़े सरेआम हत्या कर दी जाती है, जो यह साबित करता है कि राज्य में अपराधियों के मन से पुलिस और कानून का खौफ खत्म हो चुका है. उन्होंने कहा कि इससे बड़ी अंधेरगर्दी और क्या हो सकती है कि आम नागरिक और कलाकार भी अपने ही घर और क्षेत्र में सुरक्षित नहीं हैं.
पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की मांग
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी एकजुटता दिखाते हुए सरकार के समक्ष कई प्रमुख मांगें रखीं. उन्होंने कहा कि अंकित बालियान अपने परिवार के एकमात्र सहारा थे. ऐसे में सरकार को बिना किसी देरी के पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करनी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने अंकित की पत्नी को उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दिए जाने की भी पुरजोर मांग की ताकि परिवार का जीवनयापन सुचारू रूप से चल सके.
बचे हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की अपील
अजय राय ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर बात करते हुए कहा कि हालांकि मामले में कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन इस हत्याकांड में शामिल जो भी अपराधी या साजिशकर्ता अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सभी दोषियों को सख्त से सख्त कानूनी सजा दिलाकर उनके सही स्थान यानी सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को पूर्ण रूप से न्याय मिल सके.
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