रात 12 बजे तैयार रहना, कुछ बड़ा होगा... अंकित बालियान हत्याकांड के शूटर ने फिर दी धमकी

वीडियो की जांच शुरू

वहीं, अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला ने बताया कि जो धमकी देने वाली दो वीडियो पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली गई है. वीडियो की भी जांच की जा रही है और जल्दी उनका पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी. वहीं सुरक्षा को देखते हुए मृतक अंकित बालियान के पिता की सुरक्षा में हत्या के बाद से पुलिस को तैनात कर दिया गया है. अंकित बालियान के पिता सतवीर फौजी का कहना है कि धमकी देना उनका काम है, वे बदमाश हैं, हम शामली एसपी के पास गए थे उनसे शिकायत की है.