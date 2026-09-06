Add Zee Business As A Preferred Source
App

रात 12 बजे तैयार रहना, कुछ बड़ा होगा... अंकित बालियान हत्याकांड के शूटर ने फिर दी धमकी

Ankit Baliyan Murder Case: हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड के शूटर की ओर से लगातार सोशल मीडिया पर धमकी दी जा रही है. शामली पुलिस ने ऐसे कई सोशल मीडिया अकाउंट को चिन्हित कर लिया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 06, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 10:05 PM IST
रात 12 बजे तैयार रहना, कुछ बड़ा होगा... अंकित बालियान हत्याकांड के शूटर ने फिर दी धमकी
Image Credit: फाइल फोटो

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हापुड़ गोलीकांड में घायल दीपक ने तोड़ा दम... गांव में तनाव, DM-SP ने संभाला मोर्चा
2
3
4
5