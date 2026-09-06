रात 12 बजे तैयार रहना, कुछ बड़ा होगा... अंकित बालियान हत्याकांड के शूटर ने फिर दी धमकी

राज्य चुनें
श्रवण पंडित/शामली: शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड के मामले में सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने ऐसे कई सोशल मीडिया अकाउंट चिन्हित किए हैं, जिनके माध्यम से मामले से संबंधित भ्रमित करने वाली सामग्री प्रसारित की जा रही थी. इसमें अब पुलिस ने फिलहाल दो सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. वहीं, अन्य कई सोशल मीडिया अकाउंट भी पुलिस की निगरानी में हैं और उनकी गतिविधियों की जांच की जा रही है.
भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट की जांच शुरू
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि हत्याकांड से संबंधित किसी भी अपुष्ट, भ्रामक अथवा भड़काऊ पोस्ट और वीडियो पर लाइक, कमेंट या शेयर करने से बचें. पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने वाली सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी सूचना पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.
वीडियो की जांच शुरू
वहीं, अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला ने बताया कि जो धमकी देने वाली दो वीडियो पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली गई है. वीडियो की भी जांच की जा रही है और जल्दी उनका पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी. वहीं सुरक्षा को देखते हुए मृतक अंकित बालियान के पिता की सुरक्षा में हत्या के बाद से पुलिस को तैनात कर दिया गया है. अंकित बालियान के पिता सतवीर फौजी का कहना है कि धमकी देना उनका काम है, वे बदमाश हैं, हम शामली एसपी के पास गए थे उनसे शिकायत की है.
उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!