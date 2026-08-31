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हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की क्यों हुई हत्या? किस गैंग का हाथ... DGP राजीव कृष्ण ने बताई वजह

Ankit Baliyan Murder case: अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल दो शूटरों को सोमवार सुबह पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है. डीजीपी राजीव कृष्ण ने हत्या के पीछे की वजह बताई है.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 31, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 04:06 PM IST
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की क्यों हुई हत्या? किस गैंग का हाथ... DGP राजीव कृष्ण ने बताई वजह
Image Credit: Social Media

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