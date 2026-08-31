हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की क्यों हुई हत्या? किस गैंग का हाथ... DGP राजीव कृष्ण ने बताई वजह

राज्य चुनें
Ankit Baliyan Murder case: हरियाणवी सिंगर और एक्टर अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल दो शूटरों को पुलिस ने सोमवार सुबह एनकाउंटर में ढेर कर दिया. दोनों शूटरों की पहचान मोहित और सुमित के रूप में हुई है. इस पर यूपी पुलिस के डीजीपी राजीव कृष्ण का बयान सामने आया है. डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि अंकित बालियान की हत्या की वजह गोगी गैंग के खिलाफ बनाया गया गाना ही था. उन्होंने बताया कि हत्यारों ने कई दिनों तक अंकित की रेकी की, इसके बाद वारदात को अंजाम दिया.
डीजीपी राजीव कृष्ण का बयान
डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि अंकित बालियान नाला पटरी इलाके में एक फिटनेस जिम से निकल रहे थे. इसी दौरान चार हथियारबंद अपराधियों ने उनपर फायरिंग कर दी. हमले में उनकी मौत हो गई थी. अंकित के पिता की ओर से चार अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें गठित की गईं. पुलिस की पहली प्राथमिकता शूटर्स की पहचान करना था. साथ ही गैंग नेटवर्क का पता लगाना था.
गोगी गैंग से कनेक्शन सामने आया
इसी क्रम में घटना में शामिल आरोपियों की पहचान 29 अगस्त को ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर की गई थी. इनमें से दो शूटरों मोहित और सुमित की पहचान की गई. सोमवार को सुबह एनकाउंटर में मार गिराया गया. यूपी पुलिस को अंकित मर्डर केस में साजिश और गैंग नेटवर्क के बारे में अहम जानकारी मिली है. उन्होंने बताया कि पुलिस की टीमें आरोपियों को पकड़ने में जुटी थी. शूटर तक पहुंचना और पूरे गैंग का पता लगाया गया. उन्होंने बताया कि हत्याकांड में गोगी गैंग की भूमिका सामने आई है.
अंकित के गाने की वजह से हुई हत्या
डीजीपी ने बताया कि शूटरों ने पहले अंकित की रेकी की, उसके बाद उन्हें बाहर से हथियार उपलब्ध करवाए गए. सभी आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे. ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर दोनों शूटर की पहचान की गई. जांच में पता चला कि अंकित की हत्या उनके गाने की वजह से हुई है. साल 2021 में रोहिणी कोर्ट में जितेन्द्र मां की हत्या भी इसी गैंग से जुड़ी बताई जा रही है.
एनकाउंटर करने वाली टीम को 2 लाख का ईनाम
एडीजी लॉ एंड आर्डर अमिताभ यश के मुताबिक, हत्याकांड में 6 लोग शामिल थे. इनमें से दो एनकाउंटर में मार दिए गए. चार की गिरफ्तारी होनी बाकी है. डीजीपी ने कहा कि साजिश करने वाले, हथियार उपलब्ध कराने वाले, और अपराधियों को पनाह देने वाले भी कानून के दायरे में आएंगे. दोनों शूटरों को मार गिराने पर शामली पुलिस और एसटीएफ को 2 लाख रुपये का ईनाम दिया जाएगा.