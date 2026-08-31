हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की क्यों हुई हत्या? किस गैंग का हाथ... DGP राजीव कृष्ण ने बताई वजह

गोगी गैंग से कनेक्शन सामने आया

इसी क्रम में घटना में शामिल आरोपियों की पहचान 29 अगस्त को ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर की गई थी. इनमें से दो शूटरों मोहित और सुमित की पहचान की गई. सोमवार को सुबह एनकाउंटर में मार गिराया गया. यूपी पुलिस को अंकित मर्डर केस में साजिश और गैंग नेटवर्क के बारे में अहम जानकारी मिली है. उन्होंने बताया कि पुलिस की टीमें आरोपियों को पकड़ने में जुटी थी. शूटर तक पहुंचना और पूरे गैंग का पता लगाया गया. उन्होंने बताया कि हत्याकांड में गोगी गैंग की भूमिका सामने आई है.