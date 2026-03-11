Advertisement
हेड कांस्टेबल को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा, सहारनपुर में एंटी करप्शन टीम का एक्शन

Saharanpur News: खाता खेड़ी चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल एक मामले को निपटाने के लिए शिकायतकर्ता 15 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा था. एंटी करप्शन टीम ने हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 11, 2026, 03:56 PM IST
Saharanpur News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है. एंटी करप्शन टीम ने हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है. हेड कांस्टेबल पीड़ित से 15 हजार रुपये रिश्वत के रूप में मांग रहा था. हेड कांस्टेबल पर हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है.   

यह है पूरा मामला
दरअसल, मंडी थाना क्षेत्र की खाता खेड़ी चौकी पर विनोद कुमार हेड कांस्टेबल के रूप में तैनात है. आरोप है कि हेड कांस्टेबल विनोद कुमार एक मामले में निस्तारण और पीड़ित को राहत दिलाने के एवज में 15 हजार रुपये रिश्वत मांग रहे थे.  पीड़ित ने रिश्वत मांगने की शिकायत एंटी करप्शन टीम से की. इसके बाद मामले में जांच शुरू कर दी गई. 

15 हजार रुपये लेते रंगे हाथ पकड़ा 
एंटी करप्शन टीम ने आरोपी हेड कांस्टेबल विनोद कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया. एंटी करप्शन टीम की योजना के तहत शिकायतकर्ता को आरोपी हेड कांस्टेबल के पास 15 हजार रुपये के साथ भेजा गया. जैसे ही शिकायतकर्ता ने हेड कांस्टेबल को 15 हजार रुपये दिए. एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया. एंटी करप्शन टीम आरोपी हेड कांस्टेबल को सदर बाजार थाने लेकर आई. 

हेड कांस्टेबल से चल रही पूछताछ 
एंटी करप्शन टीम हेड कांस्टेबल विनोद कुमार से पूछताछ कर रही है. सहारनपुर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटना से पूरे विभाग की छवि खराब होती है. जांच में अगर हेड कांस्टेबल विनोद कुमार दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी. फिलहाल हर पहलुओं पर जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे कार्यवाही होगी. 

