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कॉलेज परिसर में दबी मिलीं अस्थियां, मुजफ्फरनगर के इंटर कॉलेज में बवाल; छात्रों में दहशत, जांच शुरू

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित एक कॉलेज में शुक्रवार को उस समय बखेड़ा खड़ा हो गया. जब छात्रों को पूर्व प्रबंधक की अस्थियां कॉलेज परिसर में लगे पेड़ों में पड़ी मिली. इस पर छात्रों के अभिभावको और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 08, 2026, 10:50 PM IST
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मुजफ्फरनगर कॉलेज में दबी मिली अस्थियां
मुजफ्फरनगर कॉलेज में दबी मिली अस्थियां

अंकित मित्तल/मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र स्थित नरा जड़ौदा गांव के विश्वकर्मा इंटर कॉलेज में शुक्रवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब ग्रामीणों और छात्रों के अभिभावकों ने कॉलेज परिसर में पूर्व प्रबंधक की अस्थियां दबाने का आरोप लगाया. मामले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और कॉलेज परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और खुदाई कराकर पेड़ों के पास से मिले अवशेषों को बाहर निकलवाया.

क्या है पूरा मामला
बताया जा रहा है कि कॉलेज के पूर्व प्रबंधक वेद प्रकाश शर्मा का 1 मई को निधन हो गया था. आरोप है कि उनके परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन और कुछ समिति सदस्यों की मौजूदगी में उनकी अस्थियां कॉलेज परिसर के पेड़ों के नीचे दबा दीं. इस बात की जानकारी मिलने के बाद अभिभावकों और ग्रामीणों ने इसे धार्मिक परंपराओं और शैक्षणिक माहौल के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध जताया.

ग्रामीण और अभिभावकों का आरोप
ग्रामीणों का कहना है कि इस घटना के बाद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे डरे हुए हैं और अभिभावकों में भी असंतोष बढ़ गया है. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन ने बिना किसी सूचना के यह कार्य कराया और पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की गई.

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परिसर को “स्मारक स्थल” बनाने की कोशिश?
कॉलेज की साधारण सभा के सदस्य डॉ. एमएल भार्गव ने इसे बेहद आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अस्थियों का विसर्जन गंगा या अन्य पवित्र स्थलों पर किया जाता है, जबकि विद्यालय परिसर में उन्हें दबाना पूरी तरह अनुचित है. उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और परिसर को “स्मारक स्थल” बनाने की कोशिश की गई.

घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष
वहीं ग्रामीण विनय भारद्वाज ने कहा कि गांव के लोगों में इस घटना को लेकर भारी रोष है. उनका आरोप है कि जब अस्थियां दबाई गईं, उस समय कॉलेज के प्रधानाचार्य समेत कई समिति सदस्य मौके पर मौजूद थे. हालांकि कॉलेज के प्रधानाचार्य नरेश कुमार ने मामले में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया है.

उधर मंसूरपुर थाना पुलिस का कहना है कि मौके से कुछ अस्थि अवशेष मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है. पुलिस ने कहा कि अवशेषों की जांच कराई जाएगी और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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