दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा देवबंद का कनेक्शन, आतंकी डॉ. अदिल की डायरी से बड़ा खुलासा!

Delhi blast Update: दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियों को सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉ. अदिल की डायरी मिली है. इस डायरी में करीब 25 लोगों के मोबाइल नंबर, उनके कोडवर्ड, और लोकेशन दर्ज हैं.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 18, 2025, 12:22 PM IST
Delhi blast Update/नीना जैन: सहारनपुर से गिरफ्तार डॉ. अदील की डायरी से कम से कम 25 मोबाइल नंबर मिले, जिनमें ज्यादातर सहारनपुर व आसपास पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों के थे. कई नंबरों के साथ कोडवर्ड और लोकेशन भी लिखी हुई थी, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि यह पूरा नेटवर्क अदिल ही ऑपरेट कर रहा था. एजेंसियां यह जांच रही हैं कि अदिल इन छात्रों तक कैसे पहुंचा और उनसे संपर्क किस उद्देश्य से हुआ. मदरसों, मेडिकल कॉलेजों और किराए के मकानों में पढ़ रहे छात्रों की गतिविधियों और कॉल डिटेल खंगाली जा रही है.

सिग्नल ऐप ग्रुप और विस्फोटकों की खरीद का प्लान
जांच में सामने आया कि डॉ. उमर, डॉ. मुजम्मिल और लेडी डॉ. शाहीन के साथ मिलकर अदिल सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप चलाता था, जिसमें आतंकी गतिविधियों की पूरी प्लानिंग होती थी. इसी ग्रुप पर विस्फोटक खरीदने, 20 लाख रुपये के फंड के इस्तेमाल, सामग्री कितनी आई और आगे क्या कार्रवाई होनी है. इस तरह की बातें तय होती थीं. एजेंसियों का मानना है कि यह ग्रुप एक सक्रिय मॉड्यूल की तरह काम कर रहा था, जिसकी मदद से यूपी और दिल्ली में बड़ी वारदातों की तैयारी चल रही थी.

डॉ. शाहीन की UAE यात्रा और जैश से कनेक्शन के संकेत
जांच में खुलासा हुआ कि डॉ. शाहीन 2016 से 2018 तक UAE में रह चुकी है, जहां एजेंसियों को शक है कि उसे जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग ‘जमात-उल-मोमिनात’ से जोड़ने की ट्रेनिंग दी गई थी. शाहीन दिल्ली ब्लास्ट से दो महीने पहले लखनऊ आई थी और अयोध्या व कानपुर के डिफेंस एरिया तक की रेकी करती दिखी. पिछले दस वर्षों में उसने किन शहरों की यात्रा की और किनसे संपर्क में रही, इसकी गहराई से पड़ताल की जा रही है, क्योंकि उसके मूवमेंट से बड़े मॉड्यूल के सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं.

छात्रों को स्लीपर सेल में बदलने की कोशिश और छापेमारी
एजेंसियों को शक है कि डॉ. अदिल सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज और दारुल उलूम (देवबंद)  में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों खासकर लड़कियों से संपर्क कर उन्हें ब्रेनवॉश कर स्लीपर सेल बनाने की कोशिश कर रहा था. इस नेटवर्क में छात्रों के अलावा अस्पताल आने वाले मरीजों तक को प्रभावित करने की बात सामने आई है. पिछले 48 घंटों में ATS, IB और स्थानीय पुलिस ने सहारनपुर मंडल में कई जगह छापेमारी की है. छात्रों के किराए के मकानों, दस्तावेजों, मोबाइल नंबरों और सोशल मीडिया गतिविधियों की बारीकी से जांच की जा रही है. 

