देखती रह गई पुलिस, बागपत में फिल्मी स्टाइल में पुलिस की गाड़ी लेकर फरार हुआ शराबी, जानिए पूरा मामला

Baghpat News (कुलदीप चौहान): यूपी के बागपत जिले में ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया है. जहां राष्ट्र वंदना चौक से टी आई की गाड़ी लेकर शराबी युवक भाग गया ओर मेरठ रोड पर कुछ दूरी पर एक दुकान टक्कर मार दी. पुलिसकर्मी गाड़ी के पीछे दौड़ते रहे और गाड़ी दुकान से टकराने के बाद शराबी युवक घायल हो गया. जिसे अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है. फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को बरामद कर लिया है. क्षतिग्रस्त हुई कार को ट्रैक्टर की मदद से दुकान से हटवाया गया फिलहाल मौके पर अफरा तफरी जैसा माहौल रहा.

जानिए क्या है पूरा मामला?

बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय वंदना चौक पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी ड्यूटी में लगे थे और ट्रैफिक व्यवस्था को संभाले हुए थे. चाबी गाडी में ही लगी थी कि तभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सरकारी कार को अचानक एक शराबी युवक लेकर मेरठ रोड की तरफ दौड़ने लगा. पुलिस कर्मियों ने जैसे ही देखा तो वह कार के पीछे दौड़े और शराबी युवक को कुछ ही दूर लगभग 500 दूरी तक लेकर दौड़ा और उसके बाद एक दुकान में जाकर कर घुसा दी.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

शराबी युवक जब ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी को लेकर दौड़ा तो कई वाहन चालक उसकी चपेट में आने से बाल बाल बचे. कार दुकान से टकराने के बाद पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई वहीं मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस और बागपत पुलिस ने क्षतिग्रस्त किनारे कार को खड़ा कराया और शराबी युवक को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया क्योंकि कार टकराने के बाद वह घायल हो गया. आखिर ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों से इस तरह की चूक कैसे हुई, यह मामला गंभीर विषय है. फिलहाल पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हैं.

