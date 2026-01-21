Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3081339
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

देखती रह गई पुलिस, बागपत में फिल्मी स्टाइल में पुलिस की गाड़ी लेकर फरार हुआ शराबी, जानिए पूरा मामला

Baghpat News: बागपत जिले में ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया है. जहां राष्ट्र वंदना चौक से टी आई की गाड़ी लेकर शराबी युवक भाग गया ओर मेरठ रोड पर कुछ दूरी पर एक दुकान टक्कर मार दी.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 21, 2026, 09:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Baghpat News
Baghpat News

Baghpat News (कुलदीप चौहान): यूपी के बागपत जिले में ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया है. जहां राष्ट्र वंदना चौक से टी आई की गाड़ी लेकर शराबी युवक भाग गया ओर मेरठ रोड पर कुछ दूरी पर एक दुकान टक्कर मार दी. पुलिसकर्मी गाड़ी के पीछे दौड़ते रहे और गाड़ी दुकान से टकराने के बाद शराबी युवक घायल हो गया. जिसे अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है. फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को बरामद कर लिया है. क्षतिग्रस्त हुई कार को ट्रैक्टर की मदद से दुकान से हटवाया गया फिलहाल मौके पर अफरा तफरी जैसा माहौल रहा.

जानिए क्या है पूरा मामला?
बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय वंदना चौक पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी ड्यूटी में लगे थे और ट्रैफिक व्यवस्था को संभाले हुए थे. चाबी गाडी में ही लगी थी कि तभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सरकारी कार को अचानक एक शराबी युवक लेकर मेरठ रोड की तरफ दौड़ने लगा. पुलिस कर्मियों ने जैसे ही देखा तो वह कार के पीछे दौड़े और शराबी युवक को कुछ ही दूर लगभग 500 दूरी तक लेकर दौड़ा और उसके बाद एक दुकान में जाकर कर घुसा दी.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
शराबी युवक जब ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी को लेकर दौड़ा तो कई वाहन चालक उसकी चपेट में आने से बाल बाल बचे. कार दुकान से टकराने के बाद पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई वहीं मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस और बागपत पुलिस ने क्षतिग्रस्त किनारे कार को खड़ा कराया और शराबी युवक को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया क्योंकि कार टकराने के बाद वह घायल हो गया. आखिर ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों से इस तरह की चूक कैसे हुई, यह मामला गंभीर विषय है. फिलहाल पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें - UP Breaking News Live: माघ मेले में संत सम्मेलन आज,धर्मांतरण और लव जिहाद रोकने जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Baghpat

Trending news

Baghpat
देखती रह गई पुलिस, बागपत में फिल्मी स्टाइल में पुलिस की गाड़ी लेकर फरार हुआ शराबी
Hapur
दिल दहला देने वाला हादसा; हापुड़ में बेकाबू फॉर्च्यूनर ने खेल रही बच्ची को रौंदा
transgender
7 किन्नर मिले HIV पॉजिटिव, जिला जेल भेजे गए थे 13 किन्नर, लैब भेजे गए सैंपल
amroha road accident
अमरोहा में सड़क हादसे बने काल, कहीं ट्रक-बाइक की भिड़त तो कहीं बस ने ली युवक की जान
amit shah
उत्तराखंड दौरे पर अमित शाह, दो समारोह में होंगे शामिल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Aaj ka mausam
उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, वादियों में होगी बारिश और बर्फबारी; जानिए ताजा अपडेट
up breaking news
माघ मेले में संत सम्मेलन आज,धर्मांतरण और लव जिहाद रोकने जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा
Noida software engineer death case
CEO हटे, बिल्डर गिरफ्तार, SIT जांच जारी....नोएडा इंजीनियर मौत मामले में पिता की मांग
dehradun news
पानी की बर्बादी पर लगेगी लगाम, दून की सभी सरकारी कॉलोनियों में लगेंगे वाटर मीटर
IIT Roorkee
कैंसर और संक्रामक रोगों की पहचान में मिलेगी मदद, IIT रुड़की के वैज्ञानिकों का कमाल