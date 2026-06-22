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सहारनपुर में ढेर हुआ बिहार का मोस्ट वांटेड लल्लन सिंह, 1.25 लाख का इनामी, दर्ज थे 7 हत्याओं समेत कई संगीन मुकदमे

Saharanpur Encounter: सहारनपुर में यूपी STF की बड़ी कार्रवाई मिली है. सहारनपुर में बिहार का कुख्यात अपराधी लल्लन सिंह उर्फ ललन ढेर हो गया है. उस पर 1.25 लाख का इनाम घोषित था.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 22, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:18 AM IST
सहारनपुर में ढेर हुआ बिहार का मोस्ट वांटेड लल्लन सिंह, 1.25 लाख का इनामी, दर्ज थे 7 हत्याओं समेत कई संगीन मुकदमे
Image Credit: Saharanpur news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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