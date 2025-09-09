बिजनौर गंगा बैराज-रावली का तटबंध टूटा, NH-119 दिल्ली पौढ़ी मार्ग बंद, गांव खाली करने का अलर्ट

Bijnaur News: बिजनौर के दो दर्जन से ज्यादा गांव मं बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. किसानों की सैकड़ों बीघा फसलें तबाह होने के आसार बन गए हैं. गंगा किनारे गांव को प्रशासन ने खाली कराया .
राजवीर चौधरी/बिजनौर: बिजनौर गंगा बैराज से रावली तक बना 9 किमी लम्बा तटबंध आखिर क़ार लाख प्रयासों के बावजूद टूट ही गया. गंगा पिछले कई दिनों से तटबंध का कटान कर रही थी लेकिन सूचना के बाद भी सिचाई विभाग के अफसरों ने ग्रामीणों की पुकार नहीं सुनी. समय रहते ठोस कदम उठाये जाते तो तटबंध बच सकता था.
तटबंध टूटने से भारी नुकसान की आशंका
तटबंध टूटने के बाद दर्जन भर से अधिक गांव रावली, ब्रह्मपुरी, हेमराज कालोनी, बंगाली कालोनी, बड़कला, चंदपुरा, चंदपुरा बंगाली कालोनी, इटावा, छोटा इटावा, घासीवाला, धर्मनगरी, धर्मनगरी बंगाली कालोनी समेत दर्जनों गांव में गाँवो मे भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है.
नेशनल हाइवे बिजनौर -मेरठ मार्ग को पूरी तरह बंद
जिला प्रशासन और डीएम ने इन गांवों मे मुनादी करा दीं थी और गांव को खाली करने को कहा गया है. ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है. उधर वही सुरक्षा के मद्दे नजर पुलिस ने नेशनल हाइवे बिजनौर -मेरठ मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया है.
सिचाई विभाग के अफसरों ने दो दिन पहले से तटबंध को टूटने से बचाने के लिए प्रयास किया था लेकिन सफलता नहीं मिली. उधर ग्रामीणों का कहना है कि हमारे द्वारा कई दिन पहले सिचाई विभाग के अफसरों और जिला प्रशासन से गुहार लगाई गयी थी लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी और तटबंध टूट गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि हम कहां जाएंगे. हम सब बर्बाद हो रहा है. लोगों ने बताया कि पहले ही बंधा टूटने की जानकारी दी गई पर कुछ नहीं हुआ. तटबंध टूटने से बड़े नुकसान का अनुमान है आखिर क़ार तटबंध टूटने मे लापरवाही बरतने वाले सिचाई विभाग के जिम्मेदार अफसरों पर कार्यवाही कब तक होगी बड़ा सवाल ?
जसजीत कौर डीएम ने कहा पानी का स्तर गिरने की बजह से कटान हो रहा है. तत्काल सिंचाई विभाग की टीम भेजी गई. सिंचाई विभाग द्वारा रात भर काम चला. विभाग द्वारा बल्ली लगाने, कट्टे डालने का काम और मिट्टी डालने का काम किया गया. तेजी से कटान हो रही है और विभाग की टीम प्रयास कर रही है. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम बुलाई है. उन्होंने कहा कि स्थिति गंभीर है इसलिए एडवाइडरी जारी की गई है.
