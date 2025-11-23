Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3015080
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

उत्तराखंड, पंजाब तक खाक छान रही यूपी पुलिस की 10 टीम, बिजनौर से गायब हुईं 2 नाबालिग तलाश में फूले हाथ पांव

उत्तराखंड,पंजाब तक खाक छान रही यूपी पुलिस की 10 टीम, बिजनौर से गायब हुईं 2 नाबालिग तलाश में फूले हाथ पांव

 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 23, 2025, 10:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bijnor News
Bijnor News

राजवीर चौधरी / बिजनौर: बिजनौर मे हिन्दू नाबालिग युवती मुस्लिम नाबालिग युवती के साथ फरार हो गई थी. कई दिन बीत जाने के बाद भी दोनों युवती नहीं मिली.  गायब दोनों युवतियों की तलाश में पुलिस की 10 टीमें लगाई गई हैं. पुलिस टीम हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, चंडीगढ़ सहित कई शहरों मे लड़कियों की तलाश कर रही है. उधर लड़कियों की तलाश में देरी के चलते थाने में भाकियू प्रधान गुट का धरना चल रहा था. एसपी देहात के बात करने पर धरना समाप्त हुआ. थाना शहर कोतवाली का मामला.

जानें पूरा मामला
बिजनौर जिले के थाना शहर कोतवाली इलाके के अलग-अलग गांव की रहने वाली दो सहेलियां नगर के एक KPS इंटर कालेज मे पढ़ती थीं. जिसमें एक नाबालिग युवती हिन्दू है एक गांव की रहने वाली है तो वहीं दूसरी युवती मुस्लिम है और वह दूसरे गांव की रहने वाली है. दोनों युवतियाँ 9 दिन पहले स्कूल जाने के लिए घर से निकली थीं लेकिन स्कूल नहीं पहुंची और दोनों युवतियाँ ज़ब छुट्टी होने पर घर नहीं पहुंची तो युवतियों के परिजन थाने पहुंचे और नाबालिग युवतियों की गुमशुदगी थाना शहर कोतवाली मे दर्ज कराई.

लड़कियों की तलाश के लिए 8 से 10 टीमों का गठन 
 पुलिस ने दो नाबालिग युवतियों के गायब होने की सूचना को गंभीरता से लिया और पुलिस ने गायब दोनों युवतियों की तलाश के लिए एसपी अभिषेक झा ने 8 से 10 टीमों का गठन किया और ये सभी टीमें तभी से दोनों युवतियों की तलाश मे यूपी, उत्तराखंड, और पंजाब के कई जिलों की खाक छान रही है. लेकिन 10दिन बीतने के बाद युवतियों का कोई पता नहीं चल पाया.  पुलिस सूत्रों की मानें तो दोनों युवतियाँ मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं कर रही हैं जिसके चलते उनकी तलाश करने मे बाधा हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

उधर हिन्दू नाबालिग लड़की की बरामदगी के लिए भाकियू प्रधान गुट के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओ ने थाना शहर कोतवाली मे कई दिनों से धरना दे रखा था लेकिन रात्रि मे पुलिस के अफसरों ने पीड़ित परिवार और भाकियू प्रधान के कार्यकर्ताओ को थाने मे टेंट न लगाने को मना किया तो भाकियू कार्यकर्ताओ और पुलिस कर्मियों मे नोकझोंक हुई. वही धरने मे बैठा एक युवक एसपी देहात से बोला कि तुम गोली चलाओ हम बेटी की बरामदगी के लिए गोली भी खाएंगे. उसके बाद अफसरों ने पीड़ित परिजनों को समझा बुझाकर थाने से धरना समाप्त कराया.

वहीं पुलिस अफसरों को मुखबिर से सूचना मिली कि धरना स्थल पर गोली की बात करने वाला भाकियू कार्यकर्ता अपराधी किस्म का व्यक्ति है. पुलिस ने ज़ब उस कार्यकर्ता की कुंडली खंगाली तो वह जिले का नामचीन गुंडा विकास बालियान निकला. जोकि गुंडा एक्ट मे जेल भी जा चुका है और उसके उसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं. कुछ देर बात उक्त युवक का आपराधिक रिकार्ड लेकर एसपी देहात प्रकाश कुमार धरना स्थल पहुंचे और धरना दें रहे भाकियू नेताओं से कहा कि धरने मे गुंडों को बिठाओगे. एसपी देहात की बात सुनकर धरना स्थल पर सन्नाटा पसर गया है जो गोली खाने की बात पर पुलिस से उलझ रहा था वह भी गर्दन नीचे करके बैठा रहा.

 

TAGS

Bijnor missing studentsmissing students search operationBijnor police investigation

Trending news

Bijnor missing students
उत्तराखंड,पंजाब तक खाक छान रही UP पुलिस की टीमें,2 नाबालिग की तलाश में फूले हाथ-पांव
bijnor news
बेटी के लिए गोली खाएंगे! 2 सहेलियों के ना मिलने पर आग बबूला परिजन; खाक छान रही पुलिस
Shravasti
घर के अंदर मिला पूर्व प्रधान का शव,बाहर पत्नी की बॉडी,दंपती की संदिग्ध मौत से हड़कंप
Fight in Greater Noida
छोटी सी बात पर छिड़ी 'जंग', छात्र की कार पर पथराव के साथ फायरिंग; होगी सख्त कार्रवाई
Greater Noida Authority
न रजिस्ट्री और न खरीदरों को घर...1 दर्जन बिल्डरों पर ग्रे नोएडा प्राधिकरण लेगा एक्शन
Amrit Bharat Express
रेलवे ट्रैक पर फंसा था दूध का टैंकर, तभी आ धमकी अमृत भारत एक्सप्रेस; टला बड़ा हादसा
Uttarkashi News
सात समंदर पार से उत्तराखंड पहुंची बारात, शादी के बंधन में बंधे मेलोडी और अक्षय
Lekhpal suspended for stubble burning
पराली जलाने के मामले में बड़ी कार्रवाई, लापरवाही बरतने के आरोप में 9 लेखपाल सस्पेंड
samajwadi party on sir
UP News: सपा ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर, जानें SIR को लेकर क्या रखी डिमांड?
Maharajganj
अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर PM मोदी करेंगे ध्वजारोहण, नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसिय