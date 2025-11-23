उत्तराखंड,पंजाब तक खाक छान रही यूपी पुलिस की 10 टीम, बिजनौर से गायब हुईं 2 नाबालिग तलाश में फूले हाथ पांव
राजवीर चौधरी / बिजनौर: बिजनौर मे हिन्दू नाबालिग युवती मुस्लिम नाबालिग युवती के साथ फरार हो गई थी. कई दिन बीत जाने के बाद भी दोनों युवती नहीं मिली. गायब दोनों युवतियों की तलाश में पुलिस की 10 टीमें लगाई गई हैं. पुलिस टीम हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, चंडीगढ़ सहित कई शहरों मे लड़कियों की तलाश कर रही है. उधर लड़कियों की तलाश में देरी के चलते थाने में भाकियू प्रधान गुट का धरना चल रहा था. एसपी देहात के बात करने पर धरना समाप्त हुआ. थाना शहर कोतवाली का मामला.
जानें पूरा मामला
बिजनौर जिले के थाना शहर कोतवाली इलाके के अलग-अलग गांव की रहने वाली दो सहेलियां नगर के एक KPS इंटर कालेज मे पढ़ती थीं. जिसमें एक नाबालिग युवती हिन्दू है एक गांव की रहने वाली है तो वहीं दूसरी युवती मुस्लिम है और वह दूसरे गांव की रहने वाली है. दोनों युवतियाँ 9 दिन पहले स्कूल जाने के लिए घर से निकली थीं लेकिन स्कूल नहीं पहुंची और दोनों युवतियाँ ज़ब छुट्टी होने पर घर नहीं पहुंची तो युवतियों के परिजन थाने पहुंचे और नाबालिग युवतियों की गुमशुदगी थाना शहर कोतवाली मे दर्ज कराई.
लड़कियों की तलाश के लिए 8 से 10 टीमों का गठन
पुलिस ने दो नाबालिग युवतियों के गायब होने की सूचना को गंभीरता से लिया और पुलिस ने गायब दोनों युवतियों की तलाश के लिए एसपी अभिषेक झा ने 8 से 10 टीमों का गठन किया और ये सभी टीमें तभी से दोनों युवतियों की तलाश मे यूपी, उत्तराखंड, और पंजाब के कई जिलों की खाक छान रही है. लेकिन 10दिन बीतने के बाद युवतियों का कोई पता नहीं चल पाया. पुलिस सूत्रों की मानें तो दोनों युवतियाँ मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं कर रही हैं जिसके चलते उनकी तलाश करने मे बाधा हो रही है.
उधर हिन्दू नाबालिग लड़की की बरामदगी के लिए भाकियू प्रधान गुट के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओ ने थाना शहर कोतवाली मे कई दिनों से धरना दे रखा था लेकिन रात्रि मे पुलिस के अफसरों ने पीड़ित परिवार और भाकियू प्रधान के कार्यकर्ताओ को थाने मे टेंट न लगाने को मना किया तो भाकियू कार्यकर्ताओ और पुलिस कर्मियों मे नोकझोंक हुई. वही धरने मे बैठा एक युवक एसपी देहात से बोला कि तुम गोली चलाओ हम बेटी की बरामदगी के लिए गोली भी खाएंगे. उसके बाद अफसरों ने पीड़ित परिजनों को समझा बुझाकर थाने से धरना समाप्त कराया.
वहीं पुलिस अफसरों को मुखबिर से सूचना मिली कि धरना स्थल पर गोली की बात करने वाला भाकियू कार्यकर्ता अपराधी किस्म का व्यक्ति है. पुलिस ने ज़ब उस कार्यकर्ता की कुंडली खंगाली तो वह जिले का नामचीन गुंडा विकास बालियान निकला. जोकि गुंडा एक्ट मे जेल भी जा चुका है और उसके उसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं. कुछ देर बात उक्त युवक का आपराधिक रिकार्ड लेकर एसपी देहात प्रकाश कुमार धरना स्थल पहुंचे और धरना दें रहे भाकियू नेताओं से कहा कि धरने मे गुंडों को बिठाओगे. एसपी देहात की बात सुनकर धरना स्थल पर सन्नाटा पसर गया है जो गोली खाने की बात पर पुलिस से उलझ रहा था वह भी गर्दन नीचे करके बैठा रहा.