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बिजनौर में बड़ा हादसा: स्कूटी सवार को बचाने में आपस में टकराए 2 ट्रक, धू-धू कर जला ट्रक, 2 की दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धामपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. एसडीएम कोर्ट रोड पर तेज रफ्तार दो ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के तुरंत बाद एक ट्रक में भीषण आग लग गई और वह धू-धू कर जलने लगा.

Written ByRajveer ChaudharyEdited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 27, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:30 AM IST
बिजनौर में बड़ा हादसा: स्कूटी सवार को बचाने में आपस में टकराए 2 ट्रक, धू-धू कर जला ट्रक, 2 की दर्दनाक मौत
Image Credit: Bijnor News

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Rajveer Chaudhary

Rajveer Chaudhary

राजवीर चौधरी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में ज़ी न्यूज़ के संवाददाता हैं. वह पत्रकारिता में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. साल 2020 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन किया है और समाज शास्त्र से MA की डिग्री ली हुई है. साल 2005 से करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने अमर उजाला न्यूज पेपर मे करीब डेढ़ साल तक रिपोर्टिंग की. उसके बाद 1 वर्ष तक टीवी 100 मे रिपोर्टिंग की. MH 1 न्यूज, इंडिया न्यूज में काम करने के बाद वह 2020 से अब तक ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं.जिला स्तर पर कई बार डीएम, एसपी जन प्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित किये जा चुके हैं.

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