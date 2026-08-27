बिजनौर में बड़ा हादसा: स्कूटी सवार को बचाने में आपस में टकराए 2 ट्रक, धू-धू कर जला ट्रक, 2 की दर्दनाक मौत

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राजवीर चौधरी/बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धामपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. एसडीएम कोर्ट रोड पर तेज रफ्तार दो ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के तुरंत बाद एक ट्रक में भीषण आग लग गई और वह धू-धू कर जलने लगा. इस दर्दनाक हादसे में चालक समेत 2 लोगों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई।
स्कूटी सवार को बचाने में हादसा
बताया जा रहा है कि एक स्कूटी सवार को बचाने की कोशिश में तेज रफ्तार ट्रकों का संतुलन बिगड़ गया और वे आपस में भिड़ गए.
भयंकर आग व जिंदा जले 2 लोग
टक्कर इतनी भीषण थी कि दुर्घटना के तुरंत बाद ट्रक में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे अंदर फंसे ड्राइवर को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और उनकी दर्दनाक मौत हो गई.
दमकल टीम की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग (Fire Brigade) की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
पुलिस की विधिक कार्रवाई
स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शवों को कब्जे में लेकर आगे की आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
उन्नाव - पिकअप ने बच्ची को मारी टक्कर, हादसे में बच्ची की मौत
उन्नाव में पिकअप ने बच्ची को टक्कर मार दी. इस हादसे में बच्ची की मौत हो गई. नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने हंगामा किया. हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके गंगाघाट कोतवाली पहुंची. पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत करवाया. उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के सूतिया तारा के पास का मामला.
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