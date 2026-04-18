मां-बेटी से छेड़छाड़ मामले में पूर्व मंत्री का बेटा गिरफ्तार, पीड़ित ने आरोपी का वीडियो बना किया था वायरल

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में मां-बेटी से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें एक आरोपी स्थानीय राजनीतिक परिवार से जुड़ा बताया जा रहा है. घटना के बाद पीड़ित परिवार ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है.

क्या है मामला

जानकारी के अनुसार, नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित रेलवे रोड पर देर शाम एक महिला अपनी बेटी के साथ टहलने निकली थीं. इसी दौरान स्कूटी सवार दो युवक वहां पहुंचे और दोनों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे. आरोप है कि युवकों ने न केवल छेड़छाड़ की बल्कि विरोध करने पर मारपीट भी की. बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी नशे की हालत में थे.

पीड़ितों ने आरोपियों का वीडियो बना वायरल किया

घटना के समय पीड़िता ने सूझबूझ दिखाते हुए आरोपियों का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसी वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों में आर्यमान रघुवंशी और शौर्य गुप्ता शामिल हैं. आर्यमान को पूर्व मंत्री और भाजपा नेता सुधीर बालियान का बेटा बताया जा रहा है.

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पीड़ित की तहरीर पर पुलिस दर्ज किया मामला

पीड़िता की शिकायत के आधार पर नई मंडी कोतवाली में दोनों आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में नजर आए, जहां वे हाथ जोड़कर खड़े दिखे.

गिरफ्तारी के बाद आगे क्या

सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की गई है और दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी प्रकार की धमकी या दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

इस घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है, वहीं लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की मांग की है. पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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