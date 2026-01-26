Advertisement
कोई विकल्प नहीं, मजबूर हूं.....UGC नए कानून के विरोध में सहारनपुर के पुराने बीजेपी नेता का इस्तीफा

Saharanpur news: यूजीसी के नए कानून को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. बीजेपी नेताओं के इस्तीफे देने की खबरें लगातार आ रही है. अब सहारनपुर के एक पुराने बीजेपी नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:11 PM IST
BJP Hakikat Mandal vice president Surendra Mohan Kalra
BJP Hakikat Mandal vice president Surendra Mohan Kalra

नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर में यूजीसी के नए कानून के विरोध में भाजपा हकीकत मंडल के उपाध्यक्ष सुरेंद्र मोहन कालड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफे की घोषणा करते हुए सुरेंद्र मोहन कालड़ा ने कहा कि वे उस समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, जब घर-घर पोस्टर लगाए जाते थे, झंडे लगाए जाते थे और पार्टी के लिए सड़कों पर दरी बिछाई जाती थी. 

राम मंदिर आंदोलन में भी शामिल रहे
उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वे राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे और इस दौरान 8 दिन जेल में रहने का सौभाग्य भी मिला. पार्टी के लिए उन्होंने लाठियां खाईं और कई बार जेल भी गए. कालड़ा ने बताया कि वे हमेशा दिल से पार्टी से जुड़े रहे. करीब पांच साल पहले कुछ नाराजगी जरूर हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी सोशल मीडिया पर पार्टी के खिलाफ कोई पोस्ट नहीं की और न ही पार्टी से गद्दारी की.

तन मन और धन से पाटी के लिए काम किया
इसके बावजूद वे लगातार पार्टी को वोट देते रहे और तन-मन-धन से पार्टी के लिए काम करते रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि यूजीसी के तहत लाए गए नए कानून के प्रावधान छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण हैं. यह कानून सरकारी स्तर पर भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है, जिससे विशेषकर स्वर्ण वर्ग के बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे कभी भी जातिगत भेदभाव के पक्ष में नहीं रहे, लेकिन यह व्यवस्था बच्चों का भविष्य खराब कर रही है. 

छात्रों के सामने आत्महत्या जैसे कदम उठाने की नौबत 
सुरेंद्र कालड़ा ने कहा कि हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि छात्रों के सामने आत्महत्या जैसा कदम उठाने की नौबत आ रही है. उन्होंने कहा कि जब कोई विकल्प नहीं बचता, तब मजबूर होकर ऐसा निर्णय लेना पड़ता है. इसी कारण वे यूजीसी कानून के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं.

संगमनगरी में सड़क पर उतरे लोग 
वहीं, यूजीसी बिल के खिलाफ संगम नगरी में विरोध प्रदर्शन किया गया. सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया. हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर लोग सड़क पर उतरे. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से यूजीसी बिल वापस लेने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि स्वर्ण समाज यह यूजीसी का काला कानून बर्दाश्त नहीं करेगा. 

बता दें, यूजीसी नियमों के विरोध में लखनऊ के 11 भाजपा पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है. बख्शी तालाब के कुम्हारवां मंडल महामंत्री आलोक तिवारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफे में कहा कि यह कानून (UGC) लागू करके हमारे सवर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. 

