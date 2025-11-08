Saharanpur News: BJP नेता की हत्या, सोते वक्त सिर के बीचो-बीच मारी गोली, इलाके में फैली सनसनी

BJP Leader Murder in Saharanpur: सहारनपुर में बीजेपी के अंबेहटा मंडल उपाध्यक्ष धर्मसिंह कोरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. उनका शव घर के पीछे चारपाई पर मिला है. शनिवार की सुबह जब उनकी बहू चाय देने पहुंची तो नजारा देख दंग रह गई. वहां उनकी बहू ने सबसे पहले शव देखा. बहू खून से लथपथ शव को देखकर चीख पड़ी. जिसे सुनकर परिजन मौके पर दौड़े-दौड़े पहुंचे.

परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

चीख सुनकर परिजनों के साथ गांव वाले भी मौके पर पहुंच गए. यह वारदात नकुड के डिडौली गांव की है. मृतक का बेटा भी पार्टी में मंडल महामंत्री के पद पर है. वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई. जिसके बाद बिना जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स, एसपी देहात सागर जैन, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वॉड और एसओजी टीम पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई. उधर, बीजेपी नेता की हत्या से परिवार का रो रोकर बुरा हाल है.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधिकारियों ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए. अभी किसी रंजिश या विवाद की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं, जो हर एंगल से जांच में जुटी हैं.

