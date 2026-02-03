SIR की शिकायत सुनते-सुनते BLO की मौत! परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

सहारनपुर न्यूज/नीना जैन : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत बीएलओ के रूप में तैनात सिंचाई विभाग के वरिष्ठ सहायक दुष्यंत सिंह बेदी की ड्यूटी नुमाइश कैंप स्थित पानी की टंकी के पास पूर्व माध्यमिक विद्यालय में लगी थी. यहां हाउस टैक्स कैशलेस केंद्र के साथ-साथ एसआईआर से जुड़ी जनसुनवाई का कार्य चल रहा था. दुष्यंत सिंह बेदी पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे.

जानें पूरी खबर ?

दरअसल, मंगलवार सुबह दुष्यंत सिंह रोज की तरह समय से ड्यूटी पर पहुंचे थे. दोपहर के समय अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. उन्होंने सीने में तेज दर्द की शिकायत की, जिसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई. स्थिति को गंभीर समझते हुए सहयोगी कर्मचारियों ने बिना देरी किए उन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया.

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद दुष्यंत सिंह बेदी को मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण हार्ट अटैक प्रतीत हो रहा है. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु के सटीक कारण की पुष्टि हो सकेगी. इस घटना से न केवल उनके सहकर्मी बल्कि अस्पताल परिसर में मौजूद लोग भी स्तब्ध रह गए.

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

दुष्यंत सिंह बेदी के निजी जीवन की बात करें तो करीब आठ साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो चुका था. इसके बाद से वह अकेले ही अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. परिवार में उनकी बुजुर्ग मां और दो छोटे बच्चे हैं। दुष्यंत सिंह ही परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे. उनकी अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी हो गई हैं.

विभाग और प्रशासन में शोक

घटना की सूचना मिलते ही सिंचाई विभाग सहित अन्य विभागीय कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों में शोक की लहर दौड़ गई. कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने अस्पताल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की.प्रशासन की ओर से परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया गया है.

यह भी पढ़ें : गाजियाबाद में हर शुक्रवार सपने होंगे पूरे! GDA की 130 प्राइम प्रॉपर्टीज की मेगा नीलामी, घर से लेकर कारोबार तक के लिए सुनहरा मौका