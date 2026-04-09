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मेढ़ के मामूली विवाद ने लिया खौफनाक मोड़, लाठी-डंडों से पीट-पीटकर किसान की बेरहमी से हत्या, गांव में मचा हड़कंप

Saharanpur News: सहारनपुर में मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया. इस हिंसक घटना में 55 वर्षीय किसान इस्लाम की लाठी-डंडों से बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 09, 2026, 11:04 AM IST
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मेढ़ के मामूली विवाद ने लिया खौफनाक मोड़, लाठी-डंडों से पीट-पीटकर किसान की बेरहमी से हत्या, गांव में मचा हड़कंप

सहारनपुर न्यूज/नीना जैन : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के बेहट थाना क्षेत्र के गांव चांड़ी में खेत की मेढ़ को लेकर हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया. इस हिंसक घटना में 55 वर्षीय किसान इस्लाम की लाठी-डंडों से बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है.

जानें कैसे शुरू हुआ विवाद ? 
मिली जानकारी के अनुसार, किसान इस्लाम अपने बेटे तबरेज के साथ खेत में काम कर रहे थे. इसी दौरान पड़ोसी किसान अपने बेटों के साथ वहां पहुंचा और खेत की मेढ़ को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. पहले तो विवाद सामान्य बहस तक सीमित था, लेकिन कुछ ही देर में माहौल गर्म हो गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई.

लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला
आरोप है कि पड़ोसी किसान और उसके बेटों ने मिलकर इस्लाम पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमलावरों ने तब तक प्रहार किए, जब तक इस्लाम गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर बेहोश नहीं हो गए. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.

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अस्पताल में हुई मौत 
घटना के बाद परिजनों में अफरा-तफरी मच गई.आनन-फानन में घायल इस्लाम को बेहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार, सिर और शरीर पर गंभीर चोटें लगने के कारण उनकी मौत हुई.

पुलिस जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही बेहट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं मृतक के परिजनों ने पड़ोसी किसान और उसके बेटों के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

इलाके में तनाव का माहौल
इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि मामूली विवाद भी किस तरह गंभीर और जानलेवा रूप ले सकते हैं, जिससे एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छिन जाती हैं.

यह भी पढ़ें : खेल-खेल में खत्म हुई जिंदगी... छोटी सी बात पर घोंप दी चाकू, गाजियाबाद की घटना ने झकझोर दिया दिल

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