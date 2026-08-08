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17 बार गंडासे से वार... पत्नी के प्रेमी ने किया युवक का कत्ल, सामने आया सनसनीखेज वीडियो

Muzaffarnagar Murder News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अवैध संबंधों के चलते एक युवक पर 17 बार गंडासे से वार कर उसकी हत्या कर दी गई. हत्यारोपी का मृतक युवक की पत्नी से प्रेम संबंध था.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Aug 08, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:18 PM IST
17 बार गंडासे से वार... पत्नी के प्रेमी ने किया युवक का कत्ल, सामने आया सनसनीखेज वीडियो

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Pradeep Kumar Raghav

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प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

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