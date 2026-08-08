17 बार गंडासे से वार... पत्नी के प्रेमी ने किया युवक का कत्ल, सामने आया सनसनीखेज वीडियो

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Muzaffarnagar : मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में शनिवार सुबह एक युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में हत्या के पीछे मृतक की पत्नी से आरोपी के कथित संबंधों को लेकर चल रहा विवाद सामने आया है. आरोपी वारदात के बाद से फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.*
सुबह-सुबह गंडासे से हमला, मौके पर मचा हड़कंप
घटना बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र की नई बस्ती में शनिवार सुबह करीब सात बजे हुई. मेरठ जिले का रहने वाला तालिब अपनी ससुराल आया हुआ था. इसी दौरान एक युवक ने उस पर अचानक गंडासे से हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि हमलावर ने तालिब पर लगातार कई वार किए. गंभीर रूप से घायल तालिब खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा.
घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर बुढ़ाना कोतवाली प्रभारी गजेंद्र पाल सिंह और कस्बा इंचार्ज ललित कसाना पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे.
अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित किया
पुलिस ने घायल तालिब को तत्काल स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ की गई है.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावर ने धारदार हथियार से तालिब पर करीब 17 वार किए. हालांकि, वार की संख्या और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की पुलिस जांच कर रही है.
पत्नी से कथित संबंध बने हत्या की वजह!
बुढ़ाना कस्बा इंचार्ज ललित कसाना के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक की पत्नी से आरोपी के कथित संबंधों को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था. इसी विवाद और पुरानी रंजिश के चलते हत्या किए जाने की आशंका है.
आरोपी की तलाश में पुलिस की दबिश
कोतवाली प्रभारी गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर घटना के पीछे की पूरी वजह स्पष्ट की जाएगी.
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