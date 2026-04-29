सहारनपुर में निकाह से पहले दंगल! गहने और मेहर की रकम को लेकर छिड़ा खूनी संघर्ष, लाठी-डंडों से हुआ जमकर हमला

नीना जैन/सहारनपुर: यूपी के सहारनपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र में बेहट रोड स्थित एक पैलेस में निकाह से ठीक पहले दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई. मामला गहनों और 'मेहर' की रकम को लेकर शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया. जमकर हुई मारपीट में दो लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दूल्हे और दुल्हन के भाइयों समेत तीन को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है

जानें कहां का है मामला

जानकारी के अनुसार, बड़गांव क्षेत्र के गांव कुतुबपुर माजरा के रहने वाले अय्यूब उर्फ भूरा के बेटे फिरोज की बारात बड़े धूमधाम से पैलेस में पहुंची थी. लेकिन मंगलवार होने के कारण बाजार बंद थे, जिसके चलते दूल्हा पक्ष अपेक्षा से कम आभूषण लेकर पहुंचा. इसी बात को लेकर दुल्हन पक्ष ने आपत्ति जताई और माहौल गरमा गया.

हाथापाई तक पहुंची बात

बताया जा रहा है कि गहनों के मुद्दे के बाद ''मेहर'' की रकम पर भी दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. कहासुनी इतनी बढ़ी कि मामला हाथापाई तक जा पहुंचा. कुछ ही मिनटों में दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर टूट पड़े. मौके पर अफरा-तफरी मच गई और शादी में आए मेहमान तमाशबीन बन गए. मारपीट में दूल्हा पक्ष के दो युवक घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया., जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. घटना की सूचना मिलते ही देहात कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया.

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दोनों परिवारों के बीच समझौते की कोशिशें भी जारी

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूल्हे के भाई, दुल्हन के भाई और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है.

पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच

अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक तहरीर नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं, दोनों परिवारों के बीच समझौते की कोशिशें भी जारी हैं, ताकि मामला और नहीं बिगड़े.

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