फोन काटा फिर स्विच्ड ऑफ! दुल्हन ने ऐन वक्त पर दूल्हे के साथ कर दिया बड़ा कांड, इंस्टा वाला प्यार बना ‘धोखा’

Saharanpur News/जीना जैन: इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती क्या बनी…कुछ ही दिनों में प्यार परवान चढ़ा और शादी तक पहुंच गई. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक युवक ने सपनों की दुल्हन से इंस्टा चैट में ही दिसंबर की शादी तय कर ली. परिजनों ने पूरी धूमधाम से तैयारियां शुरू कर दीं हल्दी लगी, सेहरा बांधा गया, बैंड-बाजा बजा, रिश्तेदार घर में उमड़ पड़े.

2 दिसंबर को दुल्हा घोड़ी चढ़ा और बारात बरेली के लिए रवाना हुई. जैसे ही बारात देवबंद रेलवे स्टेशन पहुंची, दूल्हे ने होने वाली दुल्हन को फोन किया कि बारात आ रही है लेकिन उधर से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया गया. बार-बार प्रयास किए, पर फोन स्विच्ड ऑफ! कई घंटे इंतजार, बार-बार कॉल… लेकिन कोई जवाब नहीं. दूल्हा और बाराती समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या. अंततः मजबूर होकर दूल्हे को बीच रास्ते से बारात वापस मोड़नी पड़ी.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, ये मामला सहारनपुर के बड़गांव क्षेत्र के एक गांव की है. जानकारी के मुताबिक गांव के एक युवक की इंस्टाग्राम पर एक युवती से दोस्ती हुई. कुछ ही दिनों में बात प्यार तक पहुंची और दोनों ने फोन पर शादी की तारीख 2 दिसंबर तय कर दी. युवक के परिवार ने पूरी धूमधाम से तैयारी की हल्दी लगी, तेल चढ़ा, सेहरा बांधा गया और दूल्हा घोड़ी चढ़कर बैंड-बाजे के साथ बारात लेकर निकल पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

दुल्हन ने काटा फोन

दूल्हा और बाराती जब देवबंद रेलवे स्टेशन पहुंचे, तो दूल्हे ने अपनी होने वाली दुल्हन को फोन किया, लेकिन कॉल कट गया. कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, पर युवती का फोन बंद हो गया. घंटों इंतजार के बावजूद कोई जवाब न मिलने पर दूल्हा बीच रास्ते से ही पूरी बारात लेकर घर वापस लौट आया.

इलाके में बनी चर्चाओं का विषय

बताया जा रहा है कि युवती ने दहेज में कार देने का आश्वासन भी दिया था. इसी उम्मीद में युवक कुछ दिन पहले अपने दोस्तों के साथ सहारनपुर के शोरूम पर कार देखने भी पहुंचा था और ब्रेजा कार पसंद की थी. इंस्टा-प्रेम की यह शादी और इसका क्लाइमेक्स पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. ग्राम प्रधान ने भी इस घटना की पुष्टि की है.

और पढे़ं: मुझे उससे मिलाओ नहीं तो मैं जान दे दूंगी! प्रेमी की शादी में गूंजी प्रेमिका की चीख-पुकार, पुलिस भी हुई हैरान

