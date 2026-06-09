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पत्नी देती रही यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का पेपर, बाहर सगे साले ने जीजा का भेजा उड़ाया, गोलीकांड से दहला सहारनपुर

Saharanpur News: सहारनपुर में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा देने आई महिला के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. दिनदहाड़े गोलीकांड से पूरे शहर में हड़कंप मच गया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 09, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:32 PM IST
पत्नी देती रही यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का पेपर, बाहर सगे साले ने जीजा का भेजा उड़ाया, गोलीकांड से दहला सहारनपुर
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर AI की है.

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