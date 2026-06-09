जीजा को गोली मारी

गोली लगते ही शिव कुमार लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए भेजने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. मृतक की पत्नी आकांक्षा ने पुलिस को बताया कि उसने करीब चार महीने पहले शिव कुमार के साथ प्रेम विवाह किया था. विवाह के बाद से उसके परिजन इस रिश्ते का विरोध कर रहे थे. आकांक्षा का आरोप है कि इसी नाराजगी के चलते उसके भाई ने उसके पति की हत्या की है.