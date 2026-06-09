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नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र में आयोजित यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पत्नी ने अपने सगे भाई मंजीत पर हत्या का आरोप लगाया है. परिवार प्रेम विवाह से नाराज था और इसी वजह से वारदात को अंजाम दिया गया.
पत्नी को पेपर दिलाने आया था युवक
शामली जनपद के थाना बाबरी क्षेत्र में फतेहपुर खेड़ी निवासी 27 वर्षीय शिव कुमार अपनी पत्नी आकांक्षा के साथ यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा दिलाने रामपुर मनिहारान स्थित गोचर इंटर कॉलेज पहुंचे थे. आकांक्षा परीक्षा देने केंद्र के भीतर चली गई, जबकि शिव कुमार बाहर इंतजार कर रहा था. आरोप है कि इसी दौरान आकांक्षा का भाई मंजीत वहां पहुंचा और शिव कुमार के सिर में नजदीक से गोली मार दी.
जीजा को गोली मारी
गोली लगते ही शिव कुमार लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए भेजने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. मृतक की पत्नी आकांक्षा ने पुलिस को बताया कि उसने करीब चार महीने पहले शिव कुमार के साथ प्रेम विवाह किया था. विवाह के बाद से उसके परिजन इस रिश्ते का विरोध कर रहे थे. आकांक्षा का आरोप है कि इसी नाराजगी के चलते उसके भाई ने उसके पति की हत्या की है.
आरोपी युवक की तलाश जारी
सहानपुर पुलिस का कहना है कि मृतक शिव कुमार का शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम को भेज दिया गया है. आरोपी युवक की तलाश की जा रही है. प्रथमदृष्टया बहन के प्रेम विवाह से नाराज होकर हत्या की बात सामने आ रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.