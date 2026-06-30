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नेता बनने का शौक है तो नौकरी छोड़ दो... मुजफ्फरनगर में कैबिनेट मंत्री ने चीफ को हड़काया, वीडियो वायरल

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आमजन और जनप्रतिनिधियों से बातचीत का तरीका सुधारने की नसीहत दी.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 30, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:45 PM IST
नेता बनने का शौक है तो नौकरी छोड़ दो... मुजफ्फरनगर में कैबिनेट मंत्री ने चीफ को हड़काया, वीडियो वायरल
Image Credit: Cabinet Minister Anil KumarSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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