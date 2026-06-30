नेता बनने का शौक है तो नौकरी छोड़ दो... मुजफ्फरनगर में कैबिनेट मंत्री ने चीफ को हड़काया, वीडियो वायरल

मंत्री और विद्युत विभाग के चीफ के बीच तीखी बहस

दरसअल, आज आयोजित बैठक में जिले के विद्युत विभाग और अन्य के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने बिजली कटौती, उपभोक्ताओं की शिकायतों और विभागीय कार्यशैली को लेकर अधिकारियों से जवाब-तलब किया. इसी दौरान मंत्री और विद्युत विभाग के चीफ विनोद कुमार के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. मंत्री ने अधिकारी को फोन पर बातचीत की भाषा और व्यवहार में सुधार की नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें जनता और जनप्रतिनिधियों से सम्मानजनक तरीके से बात करें. इस दौरान एक बार को तो विद्युत विभाग के चीफ मीटिंग से खड़े होकर चलने लगे थे, लेकिन वहां मौजूद अन्य सीनियर अधिकारियों ने उन्हें जब समझाया तो वह फिर से बैठ गए.