नेता बनने का शौक है तो नौकरी छोड़ दो... मुजफ्फरनगर में कैबिनेट मंत्री ने चीफ को हड़काया, वीडियो वायरल

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अंकित मित्तल/मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर में बिजली कटौती और मुकदमा दर्ज होने के विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और विद्युत विभाग के अधिकारियों के बीच तनातनी लगातार बढ़ती नजर आ रही है. इसके चलते मंगलवार को बुलाई गई समीक्षा बैठक में मंत्री और विद्युत विभाग के चीफ विनोद कुमार के बीच तीखी नोकझोंक हो गई.
मंत्री ने दी नसीहत
बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को आमजन और जनप्रतिनिधियों से बातचीत का तरीका सुधारने की नसीहत दी और कहा कि यदि नेता बनने का इतना ही शौक है तो नौकरी छोड़कर सबके सामने आ जाइए. आपको बता दें कि बैठक में हुई ये बहस वहां मौजूद मीडिया के कैमरों में कैद हो गई.
मंत्री और विद्युत विभाग के चीफ के बीच तीखी बहस
दरसअल, आज आयोजित बैठक में जिले के विद्युत विभाग और अन्य के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने बिजली कटौती, उपभोक्ताओं की शिकायतों और विभागीय कार्यशैली को लेकर अधिकारियों से जवाब-तलब किया. इसी दौरान मंत्री और विद्युत विभाग के चीफ विनोद कुमार के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. मंत्री ने अधिकारी को फोन पर बातचीत की भाषा और व्यवहार में सुधार की नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें जनता और जनप्रतिनिधियों से सम्मानजनक तरीके से बात करें. इस दौरान एक बार को तो विद्युत विभाग के चीफ मीटिंग से खड़े होकर चलने लगे थे, लेकिन वहां मौजूद अन्य सीनियर अधिकारियों ने उन्हें जब समझाया तो वह फिर से बैठ गए.
दो दिन पूर्व शुरू हुआ था विवाद
जानकारी के मुताबिक, इस पूरे विवाद की शुरुआत दो दिन पूर्व हुई थी, जब मंत्री अनिल कुमार ने फोन पर बातचीत के दौरान संबंधित अधिकारी को फटकार लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज न करने की हिदायत दी थी. इसके बावजूद विद्युत विभाग की ओर से बिजलीघर में कर्मचारियों के साथ अभद्रता और हंगामे का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया था. इससे नाराज अगले ही दिन यानि कि कल राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के चीफ विनोद कुमार के कार्यालय पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन और हंगामा भी किया था.
मंत्री और विभागीय अधिकारियों के बीच नोकझोंक चर्चा का विषय बनी
बरहाल अब जहां मंत्री और विभागीय अधिकारियों के बीच हुई ये नई नोकझोंक चर्चा का विषय बनी हुई है तो वही ये मामला राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस समय सुर्खियों में बना हुआ है. फिलहाल इस विवाद को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अपनी-अपनी दलीलें सामने आ रही हैं, जबकि जिले में बिजली व्यवस्था और दर्ज मुकदमे को लेकर सियासत अभी भी गरमाई हुई है और सोशल मीडिया पर भी मंत्री और बिजली विभाग के अफसर के बीच हुई बैठक में ये नोकझोंक खूब सुर्खियां बटोर रही है.