CBSE बोर्ड परीक्षा में बड़ी लापरवाही! बैंक का लॉकर नहीं खुला तो फंसा अंग्रेजी का पेपर, 3 घंटे बाद शुरू हुई परीक्षा

Muzaffarnagar News: यूपी के मुजफ्फरनगर में शनिवार को सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई. खतौली स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल में सुबह 10 बजे से सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा होनी थी. लेकिन पेपर केनरा बैंक के लॉकर में लॉक हो गया. बैंक कर्मचारियों ने लॉकर खोलने का प्रयास किया, जब समय रहते नहीं खुला तो स्कूल प्रशासन ने सीबीएसई बोर्ड को इसकी सूचना दी.

10वीं का होना था पेपर

बताया गया कि मॉडर्न पब्लिक स्कूल में शनिवार सुबह 10 बजे 10वीं का अंग्रेजी का पेपर होना था. पेपर को केनरा बैंक के लॉकर में रखा गया था. ऐन मौके पर लॉकर बैंक कर्मचारी खोल नहीं पाए. ऐसे में सीबीएसई ने मेल पर पेपर को भेजा. उसका प्रिंट निकालकर तीन घंटे बाद से करीब 1 बजे से परीक्षा कराई गई. इसके चलते छात्रों को परेशानी भी उठानी पड़ी. शाम करीब 4 बजे अंग्रेजी का पेपर समाप्त हुआ. छात्रों के अभिभावकों में भी रोष देखने को मिला.

तीन घंटे बाद शुरू हुआ पेपर

एक छात्र के अभिभावक इंद्रेश कुमार ने बताया कि करीब 1:00 बजे तक बच्चों का पेपर शुरू नहीं हो सका था. तकनीक खराबी से तो हम लोग लेने के टाइम पर पहुंचे थे, यहां बताया गया कि बच्चों का पेपर हुआ ही नहीं. इसके चलते बिना खाए पिये बच्चे को लेने के लिए शाम चार बजे तक रुकना पड़ा. यही समस्या अन्य छात्रों के अभिभावकों की भी रही. उन्होंने स्कूल प्रबंधन से इस मामले में शिकायत भी की.

क्या बोले स्कूल के मैनेजर?

वहीं, स्कूल के मैनेजर कुलदीप त्यागी का कहना है कि सीबीएसई के पेपर बैंकों में रखे जाते हैं तो यह पेपर भी बैंकों में रखे हुए थे. 9:30 बजे जब स्कूल से टीचर पेपर लेने बैंक पहुंचे तो लॉकर ही नहीं खुला. काफी मस्कत की गई, लेकिन लॉकर नहीं खुला. इसके बाद सीबीएसई को जानकारी दी गई. फिर सीबीएसई ने मेल पर पेपर भेजा. तत्काल पेपर का प्रिंट निकालकर स्कूल लाया गया. एक बजे से चार बजे तक अंग्रेजी का पेपर संपन्न कराया गया.

