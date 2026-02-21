Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3118116
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

CBSE बोर्ड परीक्षा में बड़ी लापरवाही! बैंक का लॉकर नहीं खुला तो फंसा अंग्रेजी का पेपर, 3 घंटे बाद शुरू हुई परीक्षा

Muzaffarnagar News: इन दिनों सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा चल रही है. मुजफ्फरनगर में शनिवार को 10वीं का अंग्रेजी का पेपर होना था. इस दौरान बड़ी लापरवाही देखने को मिली है. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 21, 2026, 09:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Muzaffarnagar News: यूपी के मुजफ्फरनगर में शनिवार को सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई. खतौली स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल में सुबह 10 बजे से सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा होनी थी. लेकिन पेपर केनरा बैंक के लॉकर में लॉक हो गया. बैंक कर्मचारियों ने लॉकर खोलने का प्रयास किया, जब समय रहते नहीं खुला तो स्कूल प्रशासन ने सीबीएसई बोर्ड को इसकी सूचना दी. 

10वीं का होना था पेपर 
बताया गया कि मॉडर्न पब्लिक स्कूल में शनिवार सुबह 10 बजे 10वीं का अंग्रेजी का पेपर होना था. पेपर को केनरा बैंक के लॉकर में रखा गया था. ऐन मौके पर लॉकर बैंक कर्मचारी खोल नहीं पाए. ऐसे में सीबीएसई ने मेल पर पेपर को भेजा. उसका प्रिंट निकालकर तीन घंटे बाद से करीब 1 बजे से परीक्षा कराई गई. इसके चलते छात्रों को परेशानी भी उठानी पड़ी. शाम करीब 4 बजे अंग्रेजी का पेपर समाप्त हुआ. छात्रों के अभिभावकों में भी रोष देखने को मिला. 

तीन घंटे बाद शुरू हुआ पेपर 
एक छात्र के अभिभावक इंद्रेश कुमार ने बताया कि करीब 1:00 बजे तक बच्चों का पेपर शुरू नहीं हो सका था. तकनीक खराबी से तो हम लोग लेने के टाइम पर पहुंचे थे, यहां बताया गया कि बच्चों का पेपर हुआ ही नहीं. इसके चलते बिना खाए पिये बच्चे को लेने के लिए शाम चार बजे तक रुकना पड़ा. यही समस्या अन्य छात्रों के अभिभावकों की भी रही. उन्होंने स्कूल प्रबंधन से इस मामले में शिकायत भी की. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले स्कूल के मैनेजर? 
वहीं, स्कूल के मैनेजर कुलदीप त्यागी का कहना है कि सीबीएसई के पेपर बैंकों में रखे जाते हैं तो यह पेपर भी बैंकों में रखे हुए थे. 9:30 बजे जब स्कूल से टीचर पेपर लेने बैंक पहुंचे तो लॉकर ही नहीं खुला. काफी मस्कत की गई, लेकिन लॉकर नहीं खुला. इसके बाद सीबीएसई को जानकारी दी गई. फिर सीबीएसई ने मेल पर पेपर भेजा. तत्काल पेपर का प्रिंट निकालकर स्कूल लाया गया. एक बजे से चार बजे तक अंग्रेजी का पेपर संपन्न कराया गया. 

यह भी पढ़ें : UP Board Exam 2026: पहले दिन 10वीं, 12वीं के कुल 3 लाख से ज्यादा छात्रों ने छोड़ी परीक्षा, 5 'मुन्ना भाई' भी पकड़ाए

यह भी पढ़ें :  UP Board Exam: आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू, कड़ी निगरानी के बीच 53 लाख छात्र देंगे एग्जाम; ध्यान रखें ये गाइडलाइन

TAGS

CBSE

Trending news

CBSE
CBSE बोर्ड परीक्षा में बड़ी लापरवाही! बैंक के लॉकर में फंसा अंग्रेजी का पेपर
mathura latest news
रमण रेती में उड़ा गुलाल, महके फूल...संतों- भक्तों ने ठाकुरजी संग खेली भव्य होली
Ayodhya Weather news
यूपी में बदला मिजाज, कहीं छाए बादल, तो अयोध्या में मार्च जैसी तपिश का एहसास
Avimukteshwaranand
'अविमुक्तेश्वरानंद पर दर्ज हो FIR'... यौन शोषण मामले में पॉक्सो कोर्ट का बड़ा आदेश
Kanpur News
कानपुर में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर शिकंजा, 12 मुकदमे दर्ज
Moradabad news
रमजान में महंगे खजूर का खेल उजागर! 30 रु. वाला खजूर मिल रहा 200 रुपये की पैकिंग में
Auraiya News
औरैया में बर्बर वारदात, 18 भेड़ों को धारदार हथियार से काट डाला, कई गंभीर घायल
Rambhadracharya
गृहयुद्ध छिड़ जाएगा... UGC के नए नियमों को लेकर रामभद्राचार्य ने सरकार को चेताया
Firozabad news
फिरोजाबाद में सजी अनोखी शादी, जर्मनी से आया दूल्हा, हिंदू रीति-रिवाज से लिए सात फेरे
Samajwadi Party
दालमंडी चौड़ीकरण पर सियासत तेज: हिरासत, हाउस अरेस्ट और विरोध के बीच गरमाया वाराणसी