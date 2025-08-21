Saharanpur News: गूगल मैप ने फिर डुबोया, पहुंचना था मंदिर, कार समेत गिरे तालाब में, चीख-पुकार सुन दौड़े लोग
Saharanpur News: गूगल मैप ने फिर डुबोया, पहुंचना था मंदिर, कार समेत गिरे तालाब में, चीख-पुकार सुन दौड़े लोग

Saharanpur Google Map: गूगल मैप का फॉलो करते हुए सहारनपुर में बड़ा हादसा हो गया. कार सवार 4 युवक अंबाला के मंदिर पहुंचने के बजाय सरसावा के तालाब में कार समेत जा गिरे.  

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 21, 2025, 11:55 PM IST
Neena Jain/Saharanpur : जिले में गूगल मैप की गलती से चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के छात्र नेता और उनके तीन साथी तालाब जैसे पानी से भरे एक बड़े गड्डे में कार समेत जा गिरे. कार डबूने लगी तो किसी तरह सभी छात्र दरवाजा खोल कर कार की छत पर चढ़ और अपनी जान बचाई. इस तरह से गूगल मैप ने एक बार फिर धोखा दे दिया और चार युवकों की जान को खतरे में डाल दिया. 

क्या है पूरी घटना 
मेरठ की चौधरी चरण सिंह के छात्र नेता सूर्या अपने तीन साथियों के साथ मेरठ से अंबाला के शाहबाद स्थित महर्षि मार्कंडेय मंदिर के दर्शन के लिए कार से निकले थे. वो गूगल मैप को फॉलो करते हुए कार चला रहे थे. सहारनपुर से आगे बढ़ते ही वो गलत रास्ते में चले गए. 

कैसे हुआ हादसा 
कार चला रहे आदित्य ने बताया कि सहारनपुर से निकलते ही उन्होंने गूगल मैप पर लोकेशन डाली और अंबाला रोड पर सिरोही पैलेस से आगे मैप के बताए रास्ते पर जैसे ही कार मोड़ी, वाहन अचानक पानी से भरे गहरे गड्ढे में समा गया. देखते ही देखते कार पूरी तरह पानी में डूब गई. संकट की इस घड़ी में कार सवार सूर्या, आदित्य, अनुज और आशुतोष ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने दरवाजा खोलकर किसी तरह बाहर निकलकर कार की छत पर शरण ली और लोगों को मदद के लिए आवाज देने लगे. 

बड़ी मुश्किल से बची छात्रों की जान
छात्रों की आवाज सुनकर राहगीर और पुलिस मौके पर पहुंचे. काफी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया. बाद में ट्रैक्टर की मदद से डूबी हुई कार को भी बाहर खींच लिया गया. 

गौरतलब है कि इससे पहले भी देशभर में गूगल मैप के कारण वाहन सवार भटककर दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं. कई लोग गलत दिशा में चले जाते हैं और हादसों से दो-चार हो चुके हैं.

