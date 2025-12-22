सहारनपुर के स्कूलों में नहीं मनाया जाएगा क्रिसमस डे? बजरंग दल ने डीएम से की ये मांग

सहारनपुर न्यूज/नीना जैन : यूपी के सहारनपुर में बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी एवं पूर्व बोलोपासना प्रमुख कपिल मौहडा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को चार सूत्रीय ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि 25 दिसंबर को विद्यालयों में ‘क्रिसमस डे’ के बजाय ‘बाल गौरव एवं सुशासन दिवस’ के रूप में मनाया जाए. साथ ही क्रिसमस डे के रूप में आयोजन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की मांग भी की गई.

क्या हैं पूरा मामला ?

खबरों के मुताबिक, कहा गया कि 25 दिसंबर को भारत के इतिहास में अत्यंत गौरवशाली दिवस है. इसी दिन महान शिक्षाविद् महामना पंडित मदन मोहन मालवीय एवं प्रखर राष्ट्रभक्त, भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है. इन महापुरुषों का जीवन बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा का अमूल्य स्रोत है. प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि जिले के सभी विद्यालयों में 25 दिसंबर को ‘बाल गौरव एवं सुशासन दिवस’ के रूप में मनाया जाए,

25 दिसंबर को ‘बाल गौरव एवं सुशासन दिवस’ के रूप में मांग

आने वाली पीढ़ी को मालवीय के शैक्षिक योगदान और अटल के ‘राष्ट्र प्रथम’ के संकल्प से परिचित कराया जा सके. इस अवसर पर बच्चों के लिए कविता पाठ (विशेष रूप से अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं), भाषण एवं निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए. इसके साथ ही शिक्षा, खेल एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित करने की भी मांग की गई.

प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से शिक्षा विभाग से आग्रह ?

इसलिए 25 दिसंबर को बच्चों को भारतीय संस्कारों एवं वीर साहिबजादों के अद्भुत साहस की भूमिका से अवगत कराया जाए. प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से शिक्षा विभाग को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया है.

