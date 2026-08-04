जहां रिश्ते टूट रहे, वहां बहुओं ने पेश की मिसाल... सास को कंधों पर बैठाकर निकालीं अनोखी कांवड़ यात्रा

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नीना जैन/सहारनपुर: सावन का महीना शुरू होते ही देवभूमि हरिद्वार में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है. हर की पैड़ी से कांवड़ में गंगाजल भरकर शिव भक्त कांवड़िये अपने गंतव्यों की ओर बढ़ रहे हैं. कांवड़िये लाखों रुपये खर्चकर एक से बढ़कर एक अनोखी कांवड़ लेकर आ रहे हैं. इसी बीच चंडीगढ़ के बहु और बेटे की अनोखी कांवड़ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है.
हरिद्वार से चंडीगढ़ जा रहा परिवार
चंडीगढ़ के राजकुमार अपनी पत्नी और भाभी के साथ पालकी में अपनी मां को बैठाकर हरिद्वार से चंडीगढ़ के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं. खास बात यह है कि बेटे के साथ बहुएं भी कांवड़ में बैठी अपनी सास जयदेई को कंधों पर उठाकर चल रही हैं. यही वजह है कि कांवड़ में बैठी बूढ़ी मां अपने बेटों और बहुओं को आशीर्वाद देते नहीं थक रहीं. परिवार के लोगों ने इस कांवड़ का नाम श्रवण कांवड़ दिया है. राजकुमार का कहना है कि मेरे परिवार में सभी प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं. कांवड़ के जरिये वह अपने परिवार में सद्भाव और प्यार बनाये रखने की नाथों के नाथ भोले नाथ से करते हैं.
माता पिता को पालकी में बैठाकर तीर्थ यात्रा करवा रहे
बता दें कि 21वीं सदी में जब लोग रिश्तों को महज एक औपचारिकता मानने लगे हैं, ऐसे में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिश्तों को अहमियत देते हैं. धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली है. यहां एक परिवार (कलयुग का श्रवण कुमार) कांवड़ उठाने के साथ बच्चे अपने माता पिता को पालकी में बैठाकर तीर्थ की यात्रा करवा रहे हैं. बेटे के साथ दो बहुएं भी इस शुभ काम में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रही हैं. यह परिवार मूल रूप से हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ का रहने वाला है. एक अगस्त को हर की पैड़ी पर उन्होंने सबसे पहले बूढी अम्मा के पैर धोए और गंगा जी में स्नान कराया. इसके बाद कांवड़ में गंगाजल भरकर मां जयदेई को पालकी में बैठा कंधों पर उठाया और अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े.
सहारनपुर पहुंची अनोखी कांवड़
चार दिन की पैदल यात्रा के बाद मंगलवार की शाम यह परिवार श्रवण कांवड़ लेकर सहारनपुर पहुंचे. यहां उन्हें देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी. हर कोई बेटे राजकुमार के साथ दोनों बहुएं पूजा और केतकी की खूब सरहना कर रहा है. जिस दौर में बहुएं अपने मायके से ऑनलाइन क्लॉस लेकर अपनी सास को न बाहर निकालने पर उतारू रहती हैं, बल्कि कुछ बहुएं तो बूढ़े सास-ससुर को वृद्धाश्रम तक छोड़ देती हैं, उस दौर में केतकी (बड़ी बहु) और पूजा (छोटी बहु) अपनी सास को सास नहीं बल्कि अपनी मां की तरह सेवा कर रही हैं. इसकी बानगी कांवड़ में बैठी बूढी मां और कंधों पर उठाकर चल रही बहुएं खुद पेश कर रही हैं. बड़ी बहु केतकी बताती हैं कि उनके माता-पिता ने जो संस्कार दिए हैं, वह उन्हीं का पालन कर रही हैं. वे अपनी सास के साथ मां की तरह रहती हैं. उनकी सास उन्हें अपनी बेटियों की तरह प्यार करती हैं. आज अपनी सास कांवड़ में लाकर दिल और आत्मा को अलग ही शकुन मिल रहा है.
मिलजुल कर रहता है परिवार
वहीं, छोटी बहु पूजा का कहना है कि उनकी सास उनके साथ सास जैसा व्यवहार किया ही नहीं, उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वह अपनी ससुराल में आई हुई हैं. वह दोनों बहुओं के साथ बेटियों जैसा ही सलूक करती हैं. पूरा परिवार मिलजुल कर एक ही घर में रहता है और एक ही चूल्हे पर खाना बनाकर खाता है. अपनी बूढ़ी सास की सेवा करके उन्हें बहुत अच्छा लगता है. कभी कबाक गलती होने पर उनकी सास जयदेई उन्हें डांट तो देती हैं, लेकिन कभी लड़ाई नहीं करती हैं. यही वजह है आज उनका पूरा परिवार एक साथ प्यार से रहता है.
भाभी-पत्नी और बच्चों के साथ कांवड़ लेकर निकले
बेटे राजकुमार का कहना है कि यह सब उनकी मां जयदेई के संस्कार और आशीर्वाद ही है जो उनका परिवार प्यार से एक साथ रहता है. यूं तो वह पांच साल तक पैदल कांवड़ लेकर आया लेकिन ऐसी श्रवण कांवड़ पहली बार ही लेकर आये हैं. उसने पांच साल पहले मन बनाया था कि अब जब भी कांवड़ लाएंगे तो श्रवण कांवड़ ही लाएंगे. इस बार वह अपनी भाभी और पत्नी साथ बच्चों को लेकर श्रवण कांवड़ लेने निकल पड़े. मां जयदेई को कांवड़ में बिठाकर चडीगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं. उनका कहना है कि जब माता-पिता कई-कई बच्चों का पालन पोषण कर उन्हें पढ़ा-लिखाकर काबिल कर सकते हैं तो ऐसे में बच्चों को भी चाहिए कि अपने माता-पिता की सेवा करें.
बेटे और बहु बोले-सेवा करना हमारा दायित्व
राजकुमार ने उन लोगों को भी नसीयत दी है जो बूढ़ा होने पर अपने माता- वृध्दाश्रम छोड़ आते हैं. मैं चाहता हूं कि सभी को मेरे जैसा होना चाहिए. वह अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, सेवा करने का हमारा दायित्व बनता है. कांवड़ में बैठी जयदेई ने अपने श्रवण कुमार बेटे और बहुओं के लिए कहा है कि भगवान उन्हें सुखी रखे, धनदौलत से सुखी रखें, खुश रहे, भगवान खुश रखे, भगवान इनको जीते जी खुश रखे. फिलहाल कांवड़ यात्रा के दौरान कलयुग के श्रवण कुमार को जो भी देख रहा है तारीफ ही करता नजर आ रहा है.