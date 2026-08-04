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जहां रिश्ते टूट रहे, वहां बहुओं ने पेश की मिसाल... सास को कंधों पर बैठाकर निकालीं अनोखी कांवड़ यात्रा

Saharanpur News: चंडीगढ़ का एक परिवार अनोखी कांवड़ यात्रा लेकर निकला है. बेटों के साथ बहुएं अपनी सास को पालकी पर बैठकर जहां से भी गुजर रही हैं, हर कोई टकटकी लगाकर बैठ जाता है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 04, 2026, 11:59 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:59 PM IST
जहां रिश्ते टूट रहे, वहां बहुओं ने पेश की मिसाल... सास को कंधों पर बैठाकर निकालीं अनोखी कांवड़ यात्रा
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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