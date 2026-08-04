जहां रिश्ते टूट रहे, वहां बहुओं ने पेश की मिसाल... सास को कंधों पर बैठाकर निकालीं अनोखी कांवड़ यात्रा

सहारनपुर पहुंची अनोखी कांवड़

चार दिन की पैदल यात्रा के बाद मंगलवार की शाम यह परिवार श्रवण कांवड़ लेकर सहारनपुर पहुंचे. यहां उन्हें देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी. हर कोई बेटे राजकुमार के साथ दोनों बहुएं पूजा और केतकी की खूब सरहना कर रहा है. जिस दौर में बहुएं अपने मायके से ऑनलाइन क्लॉस लेकर अपनी सास को न बाहर निकालने पर उतारू रहती हैं, बल्कि कुछ बहुएं तो बूढ़े सास-ससुर को वृद्धाश्रम तक छोड़ देती हैं, उस दौर में केतकी (बड़ी बहु) और पूजा (छोटी बहु) अपनी सास को सास नहीं बल्कि अपनी मां की तरह सेवा कर रही हैं. इसकी बानगी कांवड़ में बैठी बूढी मां और कंधों पर उठाकर चल रही बहुएं खुद पेश कर रही हैं. बड़ी बहु केतकी बताती हैं कि उनके माता-पिता ने जो संस्कार दिए हैं, वह उन्हीं का पालन कर रही हैं. वे अपनी सास के साथ मां की तरह रहती हैं. उनकी सास उन्हें अपनी बेटियों की तरह प्यार करती हैं. आज अपनी सास कांवड़ में लाकर दिल और आत्मा को अलग ही शकुन मिल रहा है.