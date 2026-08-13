सहारनपुर में दो सहेलियों ने लगाई फांसी, रस्सी खुलने से एक की जान बची, प्रेम प्रसंग में उठाया खौफनाक कदम

स्कूल के दुपट्टे से फंदा लगाने का प्रयास किया

बताया जा रहा है कि दोनों छात्राएं सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली थीं, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचीं. परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तलाश शुरू की. इसी दौरान दोनों के एक युवक के घर पहुंचने की बात सामने आई. परिजन युवक के घर पहुंचे तो बाहर लोगों की भीड़ देखकर अंदर मौजूद दोनों छात्राएं घबरा गईं. इसके बाद उन्होंने स्कूल के दुपट्टे से फंदा लगाने का प्रयास किया. मौके पर पहुंचे परिजनों ने दोनों को देखा और पुलिस को सूचना दी.