सहारनपुर में दो सहेलियों ने लगाई फांसी, रस्सी खुलने से एक की जान बची, प्रेम प्रसंग में उठाया खौफनाक कदम

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नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र के सुल्तानपुर स्थित मोहल्ला मंदिर में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई. 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली दो नाबालिग छात्राओं ने कथित तौर पर फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया. घटना में एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि दूसरी छात्रा का फंदा खुलने से उसकी जान बच गई. उसके गले पर फंदे के निशान मिले हैं.
एक युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
क्षेत्राधिकारी सदर विकास प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि थाना चिलकाना पुलिस को सूचना मिली थी कि मोहल्ला मंदिर जी, सुल्तानपुर में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. सूचना मिलते ही पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि प्रेम प्रसंग में विवाद के चलते युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है. पुलिस ने मौके से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
स्कूल के दुपट्टे से फंदा लगाने का प्रयास किया
बताया जा रहा है कि दोनों छात्राएं सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली थीं, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचीं. परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तलाश शुरू की. इसी दौरान दोनों के एक युवक के घर पहुंचने की बात सामने आई. परिजन युवक के घर पहुंचे तो बाहर लोगों की भीड़ देखकर अंदर मौजूद दोनों छात्राएं घबरा गईं. इसके बाद उन्होंने स्कूल के दुपट्टे से फंदा लगाने का प्रयास किया. मौके पर पहुंचे परिजनों ने दोनों को देखा और पुलिस को सूचना दी.
दूसरी छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया
पुलिस ने दूसरी छात्रा को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है. घटना के बाद युवक के फरार होने की बात सामने आई है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. सीओ सदर ने बताया कि परिजनों से तहरीर प्राप्त की जाएगी. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है.
युवक छत से कूदकर भागा
बताया गया कि जब परिजन लड़के के घर के बाहर पहुंचे तो युवक छत से कूदकर भाग गया. दो छात्राएं अकेली कमरे में रह गईं. यही वजह रही कि डर और सहम कर दोनों सहेलियों ने आत्महत्या की कोशिश की. पुलिस का कहना है कि फरार युवक की तलाश की जा रही है.
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