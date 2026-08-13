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सहारनपुर में दो सहेलियों ने लगाई फांसी, रस्सी खुलने से एक की जान बची, प्रेम प्रसंग में उठाया खौफनाक कदम

Saharanpur News: सहारानपुर में 11वीं की दो सहेलियों ने प्रेम प्रसंग में विवाद के बाद खौफनाक कदम उठा लिया. दोनों फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की. इसमें एक की जान चली गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 13, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:37 PM IST
सहारनपुर में दो सहेलियों ने लगाई फांसी, रस्सी खुलने से एक की जान बची, प्रेम प्रसंग में उठाया खौफनाक कदम

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