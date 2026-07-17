CM योगी ने शामली को दी 581 करोड़ की सौगात, विकास कार्यों का किया लोकार्पण

विजय पथिक डिग्री कॉलेज का मुद्दा और संबोधन

अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. इस दौरान कैराना कस्बे में स्थित विजय पथिक डिग्री कॉलेज का मामला भी चर्चा का विषय रहा. स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने कॉलेज से जुड़ी समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, जिस पर उन्होंने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया. मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र की विकास यात्रा में कोई भी बाधा नहीं आने दी जाएगी.