CM योगी ने शामली को दी 581 करोड़ की सौगात, विकास कार्यों का किया लोकार्पण

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Shamli News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को शामली के दौरे पर थे. उन्होंने जिले की विकास को नई रफ्तार देते हुए 581 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी. उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर जिले तक विकास पहुंचाना है. बेहतर सड़कें आधुनिक सुविधाएं और रोजगार के नए अवसर इसी सोच के साथ तेजी से तैयार किए जा रहे हैं.
89 परियोजनाओं का तोहफा
मुख्यमंत्री ने अपने इस दौरे के दौरान शामली जनपद के विकास के लिए एक बड़ी सौगात दी. उन्होंने कुल 581 करोड़ रुपये की लागत वाली 89 विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं के माध्यम से कैराना, शामली और थानाभवन विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को और अधिक मजबूत किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन कार्यों से स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और क्षेत्र का कायाकल्प होगा.
सुरक्षा और जनसभा की तैयारी
मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे. कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया था ताकि कोई अप्रिय घटना न हो. वहीं, कार्यक्रम स्थल पर सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी भारी भीड़ देखने को मिली। हर कोई मुख्यमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए उत्साहित था.
विजय पथिक डिग्री कॉलेज का मुद्दा और संबोधन
अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. इस दौरान कैराना कस्बे में स्थित विजय पथिक डिग्री कॉलेज का मामला भी चर्चा का विषय रहा. स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने कॉलेज से जुड़ी समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, जिस पर उन्होंने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया. मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र की विकास यात्रा में कोई भी बाधा नहीं आने दी जाएगी.
यह दौरा शामली जिले की राजनीति और विकास के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मुख्यमंत्री के इस दौरे से क्षेत्रवासियों में खुशी है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में कैराना और आसपास के क्षेत्रों में विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी.