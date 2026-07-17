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CM योगी ने शामली को दी 581 करोड़ की सौगात, विकास कार्यों का किया लोकार्पण

Shamli News : प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामली जिले के दौरे पर रहे. मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कैराना क्षेत्र के ऊंचा गांव स्थित हेलीपैड पर उतरा. यहां पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 17, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:24 PM IST
CM योगी ने शामली को दी 581 करोड़ की सौगात, विकास कार्यों का किया लोकार्पण
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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