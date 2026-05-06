सीएम योगी का गुरुवार को सहारनपुर दौरा, कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, इन रूटों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

Saharanpur: सीएम योगी का सहारनपुर दौरा प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है. खास तौर पर देवबंद में उनके कार्यक्रम को लेकर पूरे जिले में तैयारियां की गई हैं. मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है और प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है.

क्या होगा सीएम का कार्यक्रम

जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री देवबंद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करने के साथ-साथ नई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर सकते हैं. उनके कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी प्रस्तावित है, जिसमें क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति और आगामी योजनाओं पर चर्चा की जाएगी.

सीएम के दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां

सहारनपुर जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं. कार्यक्रम स्थल के आसपास साफ-सफाई, सड़क मरम्मत और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है. साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है.

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सीएम के दौरे से स्थानीय लोगों में उत्साह

मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि इस दौरान क्षेत्र को नई विकास परियोजनाओं की सौगात मिल सकती है, जिससे रोजगार और बुनियादी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है. देवबंद जो अपनी धार्मिक और शैक्षणिक पहचान के लिए जाना जाता है, वहां मुख्यमंत्री का दौरा राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं. सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी तरह की चूक न हो, इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है.

सीएम के दौरे के चलते कई रूट में बदलाव

सीएम योगी के दौरे के दौरान जाम और अन्य दिक्कतों से बचने के लिए कई रुटों बदलाव किये गये हैं. वहीं पुलिस ने एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस रूट पर चलने की छूट दी है.

किन रुटों पर डायवर्जन लागू

- सहारनपुर से देवबंद होकर मुजफ्फरनगर जाने वाले भारी वाहन कस्बा गागलहेड़ी, बडकला फ्लाईओवर, भगवानपुर मार्ग से होकर भेजे जाएंगे, वहीं हल्के वाहन सहारनपुर से देवबंद, बरला तिराहा, देवबंद-बरला मार्ग होते हुए छपार से मुजफ्फरनगर की ओर भेजे जाएंगे.

- मुजफ्फरनगर से देवबंद होते हुए सहारनपुर आने वाले हल्के वाहनों को रोहाना टोल, बर्फी, ग्राम चंदली, पंचकुड़ी मार्ग, पावटी कलां, चौहड़ा और काशीरामपुर होते हुए जामिया तिब्बिया कालेज के रास्ते सहारनपुर भेजा जाएगा.

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