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सहारनपुर में दिखी गंगा-जमुनी तहजीब, सांसद इमरान मसूद ने कांवड़ियों को परोसा भोजन, बोले- शिवभक्त हमारे मेहमान हैं

Saharanpur News: देहरादून रोड स्थित शिव सेवा कांवड़ संघ द्वारा आयोजित कांवड़ सेवा शिविर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि शिवभक्त हमारे मेहमान हैं.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 01, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:27 PM IST
सहारनपुर में दिखी गंगा-जमुनी तहजीब, सांसद इमरान मसूद ने कांवड़ियों को परोसा भोजन, बोले- शिवभक्त हमारे मेहमान हैं
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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