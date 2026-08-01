सहारनपुर में दिखी गंगा-जमुनी तहजीब, सांसद इमरान मसूद ने कांवड़ियों को परोसा भोजन, बोले- शिवभक्त हमारे मेहमान हैं

हरिद्वार में दो कांवड़ियों की मौत

वहीं, हरिद्वार के बहादराबाद थाना क्षेत्र में गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे दो कांवड़ियों की शनिवार दोपहर को दर्दनाक हादसे में मौत हो गई. निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे रखे लोहे के भारी गाटर के अचानक खिसक जाने से दोनों कांवड़िए उसके नीचे दब गए. पुलिस के अनुसार, शनिवार दोपहर करीब 2:20 बजे ग्राम बड़ेड़ी राजपूतान में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे रखे लोहे के गाटरों के पास हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़िए विश्राम कर रहे थे. इसी दौरान एक कांवड़ियां गाटर पर चढ़ गया, जिससे भारी गाटर अचानक फिसलकर नीचे बैठे कांवड़ियों पर गिर पड़ा. हादसे में दो कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों घायलों को तत्काल उपचार के लिए उप जिला चिकित्सालय रुड़की ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.