सहारनपुर में दिखी गंगा-जमुनी तहजीब, सांसद इमरान मसूद ने कांवड़ियों को परोसा भोजन, बोले- शिवभक्त हमारे मेहमान हैं

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नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान गंगा-जमुनी तहजीब की एक बार फिर मिसाल देखने को मिली. देहरादून रोड स्थित शिव सेवा कांवड़ संघ द्वारा आयोजित कांवड़ सेवा शिविर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, सपा एमएलसी शाहनवाज खान और पूर्व विधायक मसूद अख्तर पहुंचे. शिविर संचालकों ने सभी अतिथियों का शॉल और माला पहनाकर स्वागत किया. इस दौरान सांसद इमरान मसूद ने शिवभक्त कांवड़ियों को अपने हाथों से भोजन परोसा और उनका हालचाल भी जाना.
कांवड़ियों को खाना परोसा
उन्होंने श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा कि सहारनपुर की पहचान हमेशा से आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द की रही है. यहां सभी धर्मों के लोग मिलकर हर पर्व और त्योहार को मनाते हैं तथा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करना शहर की पुरानी परंपरा है. इमरान मसूद ने कहा कि कांवड़ सेवा शिविर में आना उनके लिए हर वर्ष की परंपरा का हिस्सा है.
शिवभक्त हमारे मेहमान: इमरान मसूद
उन्होंने कहा कि "सहारनपुर में सभी लोग मिल-जुलकर प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं. बाहर से आने वाले शिवभक्त हमारे मेहमान हैं. उनकी जितनी सेवा हमसे हो सकती है, हम सभी मिलकर करते हैं. इतनी गर्मी और कठिन परिस्थितियों में भी श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ यात्रा पूरी करते हैं. उनकी सेवा करने का अवसर मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है. उन्होंने कहा कि यहां से गुजरने वाले शिवभक्त भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और वे सभी उनके सम्मानित मेहमान हैं.
सद्भाव और आपसी भाईचारे का संदेश दिया
उन्होंने कहा कि उनका परिवार हर वर्ष कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सेवा करता है और यह परंपरा आगे भी जारी रहेगी. शिव सेवा कांवड़ संघ के शिविर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया. आयोजन के दौरान सेवा, सद्भाव और आपसी भाईचारे का संदेश देखने को मिला, जिसने एक बार फिर सहारनपुर की गंगा-जमुनी संस्कृति को मजबूत करने का काम किया.
हरिद्वार में दो कांवड़ियों की मौत
वहीं, हरिद्वार के बहादराबाद थाना क्षेत्र में गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे दो कांवड़ियों की शनिवार दोपहर को दर्दनाक हादसे में मौत हो गई. निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे रखे लोहे के भारी गाटर के अचानक खिसक जाने से दोनों कांवड़िए उसके नीचे दब गए. पुलिस के अनुसार, शनिवार दोपहर करीब 2:20 बजे ग्राम बड़ेड़ी राजपूतान में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे रखे लोहे के गाटरों के पास हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़िए विश्राम कर रहे थे. इसी दौरान एक कांवड़ियां गाटर पर चढ़ गया, जिससे भारी गाटर अचानक फिसलकर नीचे बैठे कांवड़ियों पर गिर पड़ा. हादसे में दो कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों घायलों को तत्काल उपचार के लिए उप जिला चिकित्सालय रुड़की ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.