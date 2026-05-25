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गाय, मुसलमान और महंगाई...मौजूदा हालात पर बिफरे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा- मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा

Imran Masood Press Conference: कांग्रेस सासंद इमरान मसूद ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौजूदा हालात पर जमकर सवाल उठाए और सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि गाय के नाम पर मुसलमानों को पीटा जा रहा, 3 महीने में महंगाई ओर बढ़ेगी. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 25, 2026, 05:33 PM IST
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कांग्रेस सांसद इमरान मसूद
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

नीना जैन /सहारनपुर: सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, आर्थिक नीतियों, विदेश नीति और सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा. साथ ही बकरीद, गाय, मुसलमानों की सुरक्षा और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी खुलकर अपनी बात रखी. 

इमरान मसूद के गंभीर आरोप
इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि देश आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सरकार गंभीर आर्थिक मुद्दों के बजाय लोगों का ध्यान धार्मिक और भावनात्मक विषयों की तरफ मोड़ने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि तेल कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा और महंगाई और तेज होगी. 

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे सरकार
उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम संगठनों ने अपील की है कि गाय की कुर्बानी नहीं की जाएगी और दूसरे धर्मों की आस्था का सम्मान किया जाएगा. उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अगर गाय करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है तो सरकार उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करे. 

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विदेश नीति को लेकर भी उठाए सवाल
इमरान मसूद ने विदेश नीति को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने अपने पुराने सहयोगियों से दूरी बनाई और अमेरिका के प्रभाव में फैसले किए, जिसका आर्थिक असर जनता भुगत रही है. उन्होंने दावा किया कि सस्ते तेल के विकल्प होने के बावजूद देश उसका लाभ नहीं उठा पा रहा. 

बेरोजगारी, पेपर लीक और ठेका भर्ती व्यवस्था पर सवाल 
राहुल गांधी का जिक्र करते हुए मसूद ने कहा कि कांग्रेस लगातार सरकार को अर्थव्यवस्था और रोजगार के मुद्दों पर चेतावनी देती रही है. उन्होंने बेरोजगारी, पेपर लीक और ठेका भर्ती व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि नौजवान पढ़-लिखकर बेरोजगार घूम रहे हैं और महिलाओं के लिए घर का बजट संभालना मुश्किल होता जा रहा है. 

कांग्रेस किसी एक वर्ग की नहीं- इमरान मसूद
उन्होंने मुसलमानों की सुरक्षा, मॉब लिंचिंग और राजनीतिक ध्रुवीकरण पर भी सवाल-जवाब हुए. मसूद ने कहा कि कांग्रेस किसी एक वर्ग की नहीं बल्कि हर समाज और हर धर्म के साथ खड़ी रहने वाली पार्टी है. उन्होंने कहा कि अगर किसी भी वर्ग के साथ अत्याचार होगा तो कांग्रेस उसके साथ खड़ी होगी. 

"गाय के नाम पर पीटे जा रहे मुसलमान"
इमरान मसूद ने कहा–हम अपने भाइयों की आस्था का सम्मान करेंगे, लेकिन गाय के नाम पर मुसलमानों को सड़क पर रोककर पीटा जाता है. इसी नाम पर लोगों की लिंचिंग हो रही है और मुकदमे लिखे जा रहे हैं. 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी एक वर्ग की नहीं, बल्कि हर जाति और हर धर्म की पार्टी है. उनके अनुसार, अगर किसी भी समाज या वर्ग के साथ उत्पीड़न होगा तो कांग्रेस उसके साथ मजबूती से खड़ी होगी. 

मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा- इमरान मसूद
2027 विधानसभा चुनाव को लेकर इमरान मसूद ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा. उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने उन्हें जिताने के लिए मेहनत की थी और अब कार्यकर्ताओं का कर्ज उतारने का समय है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मुकाबला “नफरत बनाम मोहब्बत” की लड़ाई के रूप में है और पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है. 

इमरान के तीन राजनीतिक संदेश 
इमरान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर तीन राजनीतिक संदेश दिखाई दिए. पहला, कांग्रेस आर्थिक मुद्दों महंगाई, बेरोजगारी और तेल कीमतों को 2027 के चुनावी नैरेटिव का केंद्र बनाना चाहती है. दूसरा, गाय और मुस्लिम समुदाय जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उन्होंने एक संतुलन बनाने की कोशिश की, जहां धार्मिक आस्था के सम्मान और मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा दोनों की बात रखी गई. 

तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश संगठनात्मक राजनीति से जुड़ा दिखा, जहां परिवार को चुनावी दौड़ से बाहर रखने की घोषणा कर उन्होंने कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश देने की कोशिश की. 

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