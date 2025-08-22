भारत-पाकिस्‍तान मैच को लेकर भड़के कांग्रेस सांसद....इमरान मसूद बोले-हमारी बहनों के सिंदूर उजड़े, BJP को सिर्फ धंधे की पड़ी
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2892240
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

भारत-पाकिस्‍तान मैच को लेकर भड़के कांग्रेस सांसद....इमरान मसूद बोले-हमारी बहनों के सिंदूर उजड़े, BJP को सिर्फ धंधे की पड़ी

Saharanpur News: सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भारत-पाकिस्‍तान मैच और वोट चोरी को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है. उन्‍होंने लोगों से अपने डॉक्‍यूमेंट संभालकर रखने की अपील की है.  

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 22, 2025, 04:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Imran Masood
Imran Masood

नीना जैन/सहारनपुर: एशिया कप में भारत-पाकिस्‍तान मैच खेलने को लेकर कांग्रेस सांसद ने सरकार पर हमला बोला है. सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि पहलगाम में हमारी बहनों के सिंदूर उजड़ गए, जवान शहीद हो गए लेकिन इन लोगों को सिर्फ क्रिकेट से पैसा कमाने की लगी है. टीवी चैनलों पर पाकिस्तान के कलाकारों को बैन कर दिया, लेकिन क्रिकेट से जेबें भरने के लिए हरी झंडी दे दी गई. किस बात की इनकी देशभक्ति है?. 

कांग्रेस सांसद ने बीजेपी पर बोला हमला
सहारन‍पुर में जिला पंचायत चुनाव को लेकर बुलाई गई बैठक में सांसद इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और 24 अगस्त को वोट चोरी के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट भी करेगी. इमरान मसूद ने कहा कि वोट चोरी का नारा पूरे देश में हिट हो चुका है, बिहार से जो चिंगारी जली थी अब पूरे देश में आग बन चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने 64 लाख वोट काट दिए हैं. जिन लोगों की मौत हो चुकी है, उनके नाम पर वोट बना दिए गए हैं और जिन्होंने 2024 में मतदान किया था, उनके वोट ही काट दिए गए.

'अपने वोट और डॉक्‍यूमेंट संभालकर रखिये'
इमरान मसूद ने कहा कि यदि एक प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में वोट काट दिए जाएंगे तो लोकतंत्र बचा कहां रहेगा? अपने वोट और डॉक्यूमेंट खुद संभालकर रखिए, नेताओं के भरोसे न रहें. इमरान मसूद ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि इस विधेयक को बिना चर्चा के ही पास कर दिया गया है. सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा का मकसद छोटे दलों को खत्म करना है. ईडी को सर्वशक्तिमान बना दिया गया है जो किसी को भी उठाकर 30 दिन तक अंदर रख सकती है और फिर उसकी पार्टी तोड़ दी जाती है. 

'कांग्रेस, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रही' 
भारत-पाकिस्‍तान मैच को लेकर सांसद ने कहा कि क्रिकेट में पैसा सीधे इनकी जेब में जाता है. इसलिए कभी इस पर बैन नहीं लगेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खून और पानी वाले बयान पर मसूद ने कहा कि मोदी जी वहीं काम करते हैं जहां धंधा बढ़ेगा. अदानी और अंबानी के लिए ही इनका पूरा सिस्टम चल रहा है, बाकी देश की जनता इनके एजेंडे में कहीं नहीं है. इमरान मसूद ने कहा कि भाजपा की राजनीति धंधा, कुर्सी और वोट चोरी पर टिकी है, जबकि कांग्रेस लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रही है. 

यह भी पढ़ें : 'वोट चोरी' पर लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगी होर्डिंग हटाई गई, भगवान श्रीकृष्ण के रथ पर सवार थे राहुल-अखिलेश

यह भी पढ़ें : यूपी उपचुनाव में हुई 'वोटों की चोरी'....अखिलेश यादव बोले-DM को आगे कर चुनाव आयोग बच नहीं सकता

TAGS

Saharanpur news

Trending news

Dulha Dulhan News
जमानत पर छूटा.. तीसरी बार बना दूल्हा, पहली ही रात दुल्हन की स्कूटी लेकर चंपत
prayagraj latest news
आपकी ड्राइविंग कितनी फिट? यूपी के इस शहर में शुरू हुआ AI बेस्ड DL लेने का टेस्ट
Sonbhadra News
6 साल की मासूम के साथ नाबालिग ने की हैवानियत, बच्ची की हालत गंभीर
Bijnor News
रेलवे ट्रैक पार करते हुए 'मौत' से टक्कर, तड़प-तड़प कर दो किशोरों की मौत
Brij Bhushan Sharan Singh
‘मैं मानता हूं बयान गलत था..’ पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को क्यों देनी पड़ी सफाई?
Mathura News
अनिरुद्धाचार्य के बोल से मचा तूफान.. लिव-इन रिलेशन को बताया कुत्ते-बिल्ली जैसा
Road Accident in Greater Noida
ग्रेटर नोएडा-ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर भयंकर हादसा, 3 लोगों की दर्दनाक मौत
Unnao News
यूपी के इस चौराहे की बदलेगी तस्वीर, बनाया जाएगा गोल चक्कर, ब्लैक स्पॉट से राहत
supreme court on stray dogs
डॉग लवर्स की बड़ी जीत,वैक्सीन लगाकर वापस छोड़े जाएंगे आवारा कुत्ते,ये है SC का फैसला
Agniveer Bharti Rally 2025
आज से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू, पहले दिन गौतमबुद्धनगर और शामली के युवा लगाएंगे दौड़
;