नीना जैन/सहारनपुर: एशिया कप में भारत-पाकिस्‍तान मैच खेलने को लेकर कांग्रेस सांसद ने सरकार पर हमला बोला है. सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि पहलगाम में हमारी बहनों के सिंदूर उजड़ गए, जवान शहीद हो गए लेकिन इन लोगों को सिर्फ क्रिकेट से पैसा कमाने की लगी है. टीवी चैनलों पर पाकिस्तान के कलाकारों को बैन कर दिया, लेकिन क्रिकेट से जेबें भरने के लिए हरी झंडी दे दी गई. किस बात की इनकी देशभक्ति है?.

कांग्रेस सांसद ने बीजेपी पर बोला हमला

सहारन‍पुर में जिला पंचायत चुनाव को लेकर बुलाई गई बैठक में सांसद इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और 24 अगस्त को वोट चोरी के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट भी करेगी. इमरान मसूद ने कहा कि वोट चोरी का नारा पूरे देश में हिट हो चुका है, बिहार से जो चिंगारी जली थी अब पूरे देश में आग बन चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने 64 लाख वोट काट दिए हैं. जिन लोगों की मौत हो चुकी है, उनके नाम पर वोट बना दिए गए हैं और जिन्होंने 2024 में मतदान किया था, उनके वोट ही काट दिए गए.

'अपने वोट और डॉक्‍यूमेंट संभालकर रखिये'

इमरान मसूद ने कहा कि यदि एक प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में वोट काट दिए जाएंगे तो लोकतंत्र बचा कहां रहेगा? अपने वोट और डॉक्यूमेंट खुद संभालकर रखिए, नेताओं के भरोसे न रहें. इमरान मसूद ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि इस विधेयक को बिना चर्चा के ही पास कर दिया गया है. सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा का मकसद छोटे दलों को खत्म करना है. ईडी को सर्वशक्तिमान बना दिया गया है जो किसी को भी उठाकर 30 दिन तक अंदर रख सकती है और फिर उसकी पार्टी तोड़ दी जाती है.

'कांग्रेस, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रही'

भारत-पाकिस्‍तान मैच को लेकर सांसद ने कहा कि क्रिकेट में पैसा सीधे इनकी जेब में जाता है. इसलिए कभी इस पर बैन नहीं लगेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खून और पानी वाले बयान पर मसूद ने कहा कि मोदी जी वहीं काम करते हैं जहां धंधा बढ़ेगा. अदानी और अंबानी के लिए ही इनका पूरा सिस्टम चल रहा है, बाकी देश की जनता इनके एजेंडे में कहीं नहीं है. इमरान मसूद ने कहा कि भाजपा की राजनीति धंधा, कुर्सी और वोट चोरी पर टिकी है, जबकि कांग्रेस लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रही है.

