हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे लड़ाई... सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से भड़के कांग्रेस सांसद

चुनानी लाभ हानि उनके लिए इस समय मुद्दा नहीं

इमरान मसूद ने कहा कि उनके पास इस मामले से जुड़े मजबूत दस्तावेज हैं और उन्हें भरोसा है कि अदालत के सामने इन दस्तावेजों के आधार पर न्याय मिलेगा. उन्होंने दावा किया कि यह मामला आगे चलकर देश में एक नजीर बन सकता है और कानून को इस तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग किसी तरह का विवाद या हिंसा न करें. उन्होंने कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा है और उनका काम कानूनी लड़ाई लड़ना है. अंत में इमरान मसूद ने कहा कि चुनावी लाभ हानि उनके लिए इस समय मुद्दा नहीं है. उनके लिए किसी धर्मस्थल का टूटना पीड़ादायक है.