हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे लड़ाई... सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से भड़के कांग्रेस सांसद

राज्य चुनें
नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद पर हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासत तेज हो गई है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमराद मसूद ने सवाल खड़े किए हैं.
कांग्रेस सांसद का ये दावा
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों से लगातार बातचीत चल रही थी, लेकिन अचानक सुबह मस्जिद के ध्वस्तीकरण की खबर सामने आई. उन्होंने आरोप लगाया कि ध्वस्तीकरण का आदेश और कार्रवाई, दोनों ही संवैधानिक प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए किए गए हैं. इमरान मसूद ने कहा कि इस मामले में दस्तावेजों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है. उनके मुताबिक, जिस जमीन को लेकर विवाद है, राजस्व अभिलेखों में आज भी याकूब और वहीद खान के नाम दर्ज हैं.
जमीन पर मालिकाना हक किसका?
उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार इस जमीन को अपनी संपत्ति मानती है तो पहले उसे यह साबित करना चाहिए कि जमीन पर उसका मालिकाना हक है. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति या संस्था को उसकी संपत्ति से बेदखल करने से पहले यह साबित करना जरूरी है कि वह संपत्ति वास्तव में सरकारी है. उन्होंने दावा किया कि कलेक्ट्रेट जिस जमीन पर बनी है, उसके लिए न तो किसी ने जमीन दान की और न ही उसका कोई मुआवजा दिया गया.
कलेक्ट्रेट से पहले बनी थी मस्जिद
इमरान मसूद ने कहा कि जिस मस्जिद को ध्वस्त किया गया, वह कलेक्ट्रेट बनने से पहले से मौजूद थी और उनके पूर्वजों के समय से चली आ रही थी. उन्होंने कहा कि यह केवल एक इमारत नहीं थी, बल्कि वर्षों से वहां नमाज अदा की जा रही थी. उन्होंने ध्वस्तीकरण की समय-सीमा पर भी सवाल उठाया. इमरान मसूद ने कहा कि 24 अगस्त को जिला अदालत से स्टे हुआ था और उसके बाद अपील खारिज हुई. उनके अनुसार, स्टे के दौरान बीते समय को छोड़कर शेष समय में अपील का अवसर मिलना चाहिए था.
प्रशासन को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था
उन्होंने कहा कि यदि अदालत के आदेश में समय-सीमा को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं था, तो प्रशासन को सीधे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने से पहले नोटिस और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था. इमरान मसूद ने कहा कि उनकी लड़ाई पूरी तरह कानूनी है और वे इस मामले को हाईकोर्ट में लेकर जाएंगे. उन्होंने बताया कि उनके वकील हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और रिट दाखिल की जाएगी. जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को ले जाया जाएगा.
लोगों से संयम बनाए रखने की अपील
उन्होंने कहा कि यह मामला किसी धर्म के खिलाफ नहीं है. किसी भी धर्मस्थल को गिराए जाने से किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति खुश नहीं होता. उन्होंने सहारनपुर की गंगा-जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे का हवाला देते हुए लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का माहौल खराब नहीं होना चाहिए और लड़ाई केवल कानून के दायरे में रहकर लड़ी जाएगी.
'बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश'
इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि धार्मिक मुद्दों के जरिए रोजगार, छात्रों की नौकरियों, सुरक्षा और अन्य बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक लाभ से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्मस्थल का टूटना उनके लिए दुखद है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो. उन्होंने कहा कि उनके लिए यह दिन बेहद दुखद है और वे इसे काला दिवस मानते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों के अधिकारों और संविधान को रौंदने का काम किया गया है.
लाठी-डंडे की लड़ाई नहीं
इमरान मसूद ने कहा कि मस्जिद को तोड़ दिया गया है, लेकिन अब सवाल यह है कि उसे क्यों तोड़ा गया? इसी सवाल की लड़ाई अदालत में लड़ी जाएगी. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई लाठी-डंडे की नहीं, बल्कि दस्तावेजों और कलम की है. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पहली मांग मस्जिद के ध्वस्तीकरण का उचित मुआवजा और मस्जिद के पुनर्निर्माण को लेकर कानूनी राहत की है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में हाईकोर्ट में रिट दाखिल की जाएगी.
चुनानी लाभ हानि उनके लिए इस समय मुद्दा नहीं
इमरान मसूद ने कहा कि उनके पास इस मामले से जुड़े मजबूत दस्तावेज हैं और उन्हें भरोसा है कि अदालत के सामने इन दस्तावेजों के आधार पर न्याय मिलेगा. उन्होंने दावा किया कि यह मामला आगे चलकर देश में एक नजीर बन सकता है और कानून को इस तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग किसी तरह का विवाद या हिंसा न करें. उन्होंने कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा है और उनका काम कानूनी लड़ाई लड़ना है. अंत में इमरान मसूद ने कहा कि चुनावी लाभ हानि उनके लिए इस समय मुद्दा नहीं है. उनके लिए किसी धर्मस्थल का टूटना पीड़ादायक है.
बेहद शर्मनाक घटना
वहीं, सहारनपुर में मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश के लिए मस्जिद को तोड़ना बेहद गलत है. उन्होंने कहा कि वो मस्जिद ब्रिटिश पीरियड के समय की है, जिसके एक हिस्से को तोड़ दिया गया. मौलाना शाहबुद्दीन ने कहा कि मस्जिद तोड़ने की घटना बेहद शर्मनाक है.