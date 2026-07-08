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राम मंदिर चंदा मुद्दे पर कांग्रेस में घमासान, थप्पड़ और मारपीट के आरोप से मचा हड़कंप

Saharanpur News: राम मंदिर चंदा मामले पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान विवाद बढ़ गया. पूर्व सचिव प्रमजीत सिंह ने महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी पर थप्पड़, गाली-गलौज और मारपीट का आरोप लगाया, जबकि मनीष त्यागी ने सभी आरोपों को खारिज किया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 08, 2026, 10:39 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:39 PM IST
राम मंदिर चंदा मुद्दे पर कांग्रेस में घमासान, थप्पड़ और मारपीट के आरोप से मचा हड़कंप
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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