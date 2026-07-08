राम मंदिर चंदा मुद्दे पर कांग्रेस में घमासान, थप्पड़ और मारपीट के आरोप से मचा हड़कंप

प्रमजीत सिंह ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लिखित शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है. शिकायत के अनुसार, 7 जुलाई 2026 की शाम करीब छह बजे राम मंदिर चंदा मामले को लेकर आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं को दो पंक्तियों में खड़ा करने को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि इसी दौरान महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी ने उन्हें थप्पड़ मारा और अभद्र भाषा का प्रयोग किया. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि एक अन्य कार्यकर्ता से डंडा मंगवाकर उनके साथ मारपीट कराई गई. हालांकि मौके पर मौजूद अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीच-बचाव कर उन्हें बचा लिया.