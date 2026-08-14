घर में गूंजी गोली की आवाज और थम गई सरिता की सांसें... कांस्टेबल की पत्नी की मौत, हादसा या हत्या की गुत्थी सुलझाएगी जांच

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित हकीकत नगर की बताई जा रही है. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके को सील कर दिया. साक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से वैज्ञानिक एवं भौतिक साक्ष्य एकत्र किए हैं.