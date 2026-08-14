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घर में गूंजी गोली की आवाज और थम गई सरिता की सांसें... कांस्टेबल की पत्नी की मौत, हादसा या हत्या की गुत्थी सुलझाएगी जांच

सहारनपुर में कांस्टेबल रिंकू की पत्नी की सरकारी INSAS राइफल से गोली लगने के बाद मौत हो गई. पुलिस ने कांस्टेबल को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

Written ByShailesh Yadav
Published: Aug 14, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 03:01 PM IST
घर में गूंजी गोली की आवाज और थम गई सरिता की सांसें... कांस्टेबल की पत्नी की मौत, हादसा या हत्या की गुत्थी सुलझाएगी जांच
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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