घर में गूंजी गोली की आवाज और थम गई सरिता की सांसें... कांस्टेबल की पत्नी की मौत, हादसा या हत्या की गुत्थी सुलझाएगी जांच

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सहारनपुर/जीना जैन: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आई है. यहां पुलिस विभाग में तैनात कांस्टेबल रिंकू की पत्नी सरिता की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई. गोली कांस्टेबल की सरकारी इंसास राइफल से चली बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित हकीकत नगर की बताई जा रही है. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके को सील कर दिया. साक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से वैज्ञानिक एवं भौतिक साक्ष्य एकत्र किए हैं.
डीआईजी और वरिष्ठ अधिकारियों ने किया निरीक्षण
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सहारनपुर परिक्षेत्र के डीआईजी अभिषेक सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने खुद मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया. डीआईजी अभिषेक सिंह ने बताया कि पुलिस हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है और एफएसएल की रिपोर्ट जांच में अहम भूमिका निभाएगी.
पारिवारिक विवाद की बात आई सामने
मृतका के परिजनों ने पुलिस को प्राथमिक पूछताछ में बताया है कि पति-पत्नी के बीच काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था. हालांकि, गोली किस परिस्थिति में चली और यह हादसा है या हत्या, पुलिस इन सभी बिंदुओं की पड़ताल कर रही है.
एंटी माइनिंग टास्क फोर्स में तैनात है आरोपी सिपाही
पुलिस के अनुसार, आरोपी कांस्टेबल रिंकू वर्ष 2016 बैच का सिपाही है. वर्तमान में वह पुलिस लाइन से संबद्ध था और उसकी ड्यूटी एंटी माइनिंग टास्क फोर्स में लगी हुई थी. पुलिस ने कांस्टेबल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
पुलिस का बयान
घटना की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण किया है. आरोपी सिपाही को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. परिजनों के बयानों और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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