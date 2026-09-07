न भूले थे, न भूलें हैं, न भूलेंगे.... मुजफ्फरनगर 2013 दंगों की यादें ताजा, अखिलेश यादव के पोस्टर से मचा बवाल

एएसपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की

एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा का कहना है कि लाइन ऑर्डर के मध्य नजर इन आपत्तिजनक होर्डिंग को उतार दिया गया है, बाकी मामले की जांच की जा रही है. यह किसके माध्यम से लगाए गए थे और उसी के हिसाब से नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है. वहीं, इस दंगे के मामले में भड़काऊ भाषण देने के कारण बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद इनकी विधायकी भी चली गई थी. उनका कहना है कि मैं कैसे भूल जाऊंगा दंगे, इसके कारण मेरी विधायकी भी चली गई थी. वहीं, दूसरे बीजेपी के पूर्व विधायक उमेश मलिक को भी इस दंगे में भड़ाकाऊ भाषण देने का आरोपी बनाया गया था. सरकार ने पिछले दिनों ही मुकदमे वापस ले लिए थे.