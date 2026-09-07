न भूले थे, न भूलें हैं, न भूलेंगे.... मुजफ्फरनगर 2013 दंगों की यादें ताजा, अखिलेश यादव के पोस्टर से मचा बवाल

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अंकित मित्तल/मुजफ्फरनगर: यूपी के मुजफ्फरनगर में 7 सितंबर का दिन आते ही एक बार फिर 2013 के दंगों की यादें ताजा हो गईं. रात के अंधेरे में किसी अज्ञात व्यक्ति ने शहर में दंगे से जुड़ा होर्डिंग लगाकर सनसनी फैल दी. होर्डिंग पर लिखा था— “न भूले थे, न भूलें हैं, न भूलेंगे”. पुलिस को जब इन विवादित होर्डिंग की जानकारी मिली तो इन होर्डिंग को तुरंत पुलिस प्रशासन द्वारा उतरवा दिया गया.
सपा प्रमुख की फोटो लगाई गई
खास बात ये है कि होर्डिंग पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीर भी लगाई गई थी. इसके चलते सुबह होर्डिंग दिखाई देने के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. आखिर इसे किसने लगाया और इसके पीछे क्या मकसद है? फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है.
7 सितंबर को ही हुए थे दंगे
बता दें कि मुजफ्फरनगर में 7 सितंबर की तारीख का 2013 के दंगे से गहरा संबंध है. 7 सितंबर 2013 को नगला मंदौड़ में हुई महापंचायत से लौट रहे लोगों के साथ संघर्ष के बाद जिले में हालात बिगड़ गए थे. इसके बाद हिंसा ने व्यापक रूप ले लिया था. अब करीब 13 साल बाद उसी तारीख पर शहर में लगे ये होर्डिंग एक बार फिर 2013 की उन घटनाओं की याद दिला रहा है.
एएसपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की
एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा का कहना है कि लाइन ऑर्डर के मध्य नजर इन आपत्तिजनक होर्डिंग को उतार दिया गया है, बाकी मामले की जांच की जा रही है. यह किसके माध्यम से लगाए गए थे और उसी के हिसाब से नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है. वहीं, इस दंगे के मामले में भड़काऊ भाषण देने के कारण बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद इनकी विधायकी भी चली गई थी. उनका कहना है कि मैं कैसे भूल जाऊंगा दंगे, इसके कारण मेरी विधायकी भी चली गई थी. वहीं, दूसरे बीजेपी के पूर्व विधायक उमेश मलिक को भी इस दंगे में भड़ाकाऊ भाषण देने का आरोपी बनाया गया था. सरकार ने पिछले दिनों ही मुकदमे वापस ले लिए थे.
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