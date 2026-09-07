Add Zee Business As A Preferred Source
App

न भूले थे, न भूलें हैं, न भूलेंगे.... मुजफ्फरनगर 2013 दंगों की यादें ताजा, अखिलेश यादव के पोस्टर से मचा बवाल

Muzaffarnagar News: यूपी में सियासत एक बार फिर गरम हो गई. मुजफ्फरनगर में विवादित पोस्टर लगाए जाने के बाद 2013 दंगों की याद ताजा हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 07, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:34 PM IST
न भूले थे, न भूलें हैं, न भूलेंगे.... मुजफ्फरनगर 2013 दंगों की यादें ताजा, अखिलेश यादव के पोस्टर से मचा बवाल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सहारनपुर जाने से पहले अजय राय हिरासत में, मस्जिद गिराए जाने पर कांग्रेस का विरोध
2
3
4
5