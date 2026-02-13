सहारनपुर ‘हाफ एनकाउंटर’ पर सवाल! गोली मारी करंट लगाया,कैदी ने खोली पुलिस की पोल,जेल में जज की पड़ताल से मचा हड़कंप

सहारनपुर न्यूज : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कथित फर्जी ‘हाफ एनकाउंटर’ को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पुलिस एनकाउंटर के तरीकों पर सख्त टिप्पणी के एक सप्ताह के भीतर देवबंद कोर्ट के एसीजीएम परविंदर सिंह खुद देवबंद जेल पहुंच गए. उन्होंने एनकाउंटर में घायल कैदियों को लाइन में खड़ा कर उनसे सीधे सवाल-जवाब किए. इस पूरी कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे पुलिस महकमे में हलचल मच गई है. हालांकि पुलिस विभाग ने अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

बिना वजह उठाया, करंट लगाया और गोली मारी

बता दे कि जेल में पूछताछ के दौरान एक कैदी ने चौंकाने वाले आरोप लगाए. कैदी ने दावा किया कि उसकी सहारनपुर कोर्ट में तारीख थी और वह बागपत से आ रहा था. उसने बताया कि उसे शामली के एक पार्क से पुलिस ने उठा लिया. कैदी के अनुसार उसकी मोबाइल लोकेशन से उसकी बात की पुष्टि हो सकती है.

करंट लगाया गया, बेरहमी से पीटा गया

कैदी ने आरोप लगाया कि चौकी ले जाकर उसे करंट लगाया गया, बेरहमी से पीटा गया और जबरन अपराध कबूल करने का दबाव बनाया गया. कैदी ने आगे बताया कि शाम के बाद उसे जंगल में ले जाया गया और थाने से बाइक मंगाकर उसके पैर पर कपड़ा रखकर करीब 8 इंच की दूरी से गोली मारी गई. उसका कहना है कि बाद में पुलिस ने खुद कट्टे से फायरिंग कर इसे मुठभेड़ का रूप दे दिया.

घायल कैदियों से भी पूछताछ, बढ़ी पुलिस की मुश्किलें

जज ने केवल एक ही नहीं, बल्कि अन्य ‘हाफ एनकाउंटर’ में घायल कैदियों से भी अलग-अलग पूछताछ की. कैदियों ने अपने-अपने अनुभव साझा किए, जिससे पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है. इस न्यायिक पड़ताल के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं.

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद मामला और गंभीर

इस पूरे घटनाक्रम ने एक सप्ताह पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को फिर चर्चा में ला दिया है, जिसमें जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को ‘पुलिस राज्य’ बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने यह भी कहा था कि कुछ अधिकारी प्रमोशन और प्रशंसा पाने के लिए आरोपियों के पैरों में गोली मारते हैं. इस दौरान डीजीपी राजीव कृष्ण और अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद भी मौजूद थे.

