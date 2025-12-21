Advertisement
सहारनपुर में एक लाख का इनामी सिराज मुठभेड़ में ढेर ! सुल्तानपुर मर्डर केस में था फरार, 30 से अधिक मुकदमों में वांटेड

Saharanpur Encounter News:  सहारनपुर मे 1 लाख का इनामी वांटेड एनकाउंटर में घायल,सुल्तानपुर से हत्याकांड में फरार था सिराज,STF ने गंगोह क्षेत्र में घेराबंदी कर ढेर किया. सिराज पर 30 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे,पिस्टल, बाइक, वाई-फाई डोंगल बरामद हुआ,भारी मात्रा में कारतूस, 4 मोबाइल बरामद.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 21, 2025, 10:10 AM IST
सहारनपुर में एक लाख का इनामी सिराज मुठभेड़ में ढेर ! सुल्तानपुर मर्डर केस में था फरार, 30 से अधिक मुकदमों में वांटेड

सहारनपुर न्यूज/नीना जैन : यूपी में योगी का अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच एसटीएफ को एक और बड़ी सफलता मिली है. स्पेशल टास्क फोर्स ने 1 लाख रुपए के इनामी और कुख्यात अपराधी सिराज अहमद के बेटा मंसूर अहमद, निवासी लोलेपुर, थाना कोतवाली नगर, सुल्तानपुर को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया है. सिराज पर 30 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह लंबे समय से पुलिस को चकमा देता आ रहा था.

क्या हैं पूरा मामला ? 
सूचना मिली थी कि सिराज किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाकर पंजाब-हरियाणा बॉर्डर से सहारनपुर जिले के थाना गंगोह इलाके में पहुंचा है.  इनपुट मिलते ही एसटीएफ की टीम सक्रिय हुई और इलाके में उसकी कड़ी घेराबंदी की गई. टीम के पहुंचते ही सिराज ने खुद को फँसा हुआ देख एसटीएफ पर सिराज पर फायरिंग शुरू कर दी थी.

आत्मरक्षा में एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई
सिराज द्वारा की गई अचानक फायरिंग के बाद एसटीएफ टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की. इसी दौरान एक गोली सिराज को लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया. जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस के मुताबिक, सिराज किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था.

30 से अधिक मुकदमों में वांटेड, रासुका तक लग चुकी
सिराज का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा और गंभीर है.  उसके खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट, रंगदारी, गैंगस्टर और रासुका जैसी संगीन धाराओं में मुकदमे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दर्ज हैं. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लंबे समय से प्रयासरत थी

यह भी पढ़ें : UP Encounter: बुलंदशहर में 50 हजार का इनामी बदमाश ज़ुबैर उर्फ पीटर मुठभेड़ में ढेर, दर्ज थे गैंगस्टर जैसे 47 गंभीर आपराधिक मामले
 

