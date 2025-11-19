Advertisement
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

SSP का फोटो... बना लिया फर्जी फेसबुक प्रोफाइल, कांड होने से पहले ही एक्शन में सहारनपुर पुलिस

Saharanpur News: जिले में एसएसपी आशीष तिवारी के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर ठगी करने के प्रयास के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है.  

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 19, 2025, 09:06 PM IST
नीना जैन/सहारनपुर: किसी और के फोटो को प्रोफाइल फोटो बनाकार लगाने वाले हजारों फर्जी सोशल मीडया अकाउंट मिल जाएंगे लेकिन सहारनपुर में एक शख्स ने एसएसपी आशीष तिवारी का फोटो लगाकार फर्जी अकाउंट बना लिया और कई लोगों को ठगने का प्रयास किया. आरोपी इससे पहले अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, पुलिस की सोशल मीडिया सेल को इसकी खबर लग गई. इसके बाद साइबर क्राइम थाना सहारनपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, अज्ञात व्यक्ति ने एसएसपी की वास्तविक प्रोफाइल का दुरुपयोग करते हुए ''आशीष तिवारी'' नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया. इस अकाउंट का यूआरएल facebook.com/shaikh.saab.251268 है. आरोपी इस आईडी से परिचितों को चैट कर खुद को एसएसपी बताकर आर्थिक लाभ के लिए गुमराह कर रहा था. 

SSP के नाम से फर्जी  फेसबुक अकाउंट की कैसे मिली जानकारी
सोशल मीडिया सेल में तैनात निरीक्षक इंद्रेश कुमार ने इस घटना की लिखित शिकायत साइबर थाना पुलिस को दी. तहरीर में बताया गया है कि फर्जी प्रोफाइल बनाना न केवल धोखाधड़ी का प्रयास है, बल्कि इससे पुलिस विभाग की छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है. शिकायत में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है. 

साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
तहरीर मिलने के बाद साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. तकनीकी सत्यापन के बाद संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. जांच की जिम्मेदारी निरीक्षक संजय कुमार को सौंपी गई है, जो फर्जी अकाउंट के आईपी लॉग, डिजिटल ट्रेल और सोशल मीडिया डेटा के आधार पर आरोपी की पहचान करेंगे.

पुलिस की आम लोगों से अपील
पुलिस ने बताया कि फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर ठगी करने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. साइबर विशेषज्ञों की टीम ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रख रही है. लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध संदेश या लिंक पर भरोसा न करें और तुरंत पुलिस को सूचना दें. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी. 

