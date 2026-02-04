'दीपू महाराज' निकला 'एहसान'.....भगवा वेश की आड़ में चल रहे कालनेमि गैंग का पर्दाफाश

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बुधवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया. जब ग्रामीणों ने भगवा कपड़ा धारण किए एक युवक को खुश होकर घूमते हुए देखा.शक होने पर गांववालों ने उसे पकड़ लिया. पूछताछ में युवक ने खुद को “दीपू महाराज” बताया, लेकिन सख्ती बढ़ने पर आधार कार्ड दिखाया गया, जिसमें उसका नाम एहसान दर्ज मिला.

क्या है मामला जानें ?

बताया जा रहा हैं कि सूचना पर पहुंची ककरौली थाने की पुलिस ने युवक से पूछताछ की. पुलिस के मुताबिक, एहसान ने स्वीकार किया कि वह छह लोगों के एक संगठित गिरोह का हिस्सा है, जो सिंडिकेट की तरह काम करता है. आरोप है कि गिरोह के पीछे कुछ मौलाना जुड़े हुए हैं, जो उन्हें यह गतिविधियां संचालित करने के निर्देश देते थे.

हिंदू इलाकों में पहचान छिपाकर जाने का आरोप

पुलिस का कहना है कि आरोपी और उसके साथी हिंदू नाम और वेशभूषा अपनाकर हिंदू बहुल इलाकों में जाते थे. आरोप है कि वे दोपहर के समय, जब पुरुष खेतों में काम के लिए बाहर होते थे, तब अकेली महिलाओं और युवतियों को निशाना बनाते थे. भविष्य बताने और परेशानियां दूर करने के बहाने मोबाइल नंबर लेकर उन्हें फंसाने की साजिश रची जाती थी.

ग्रामीणों की शिकायतें और संदिग्ध गतिविधियां

गांववालों का दावा है कि वे काफी समय से इनकी गतिविधियों को नोटिस कर रहे थे. कुछ मामलों में घर के बाहर बंधे पशुओं के चारे में जहर मिलाकर मौत होने की शिकायतें भी सामने आने की बात कही जा रही है. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी.

एफआईआर दर्ज, पांच आरोपी फरार

पुलिस ने बड़ी साजिश रचने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर एहसान को गिरफ्तार कर लिया है.उसके पांच अन्य साथी घटना के बाद से फरार हैं. उनकी तलाश के लिए चार पुलिस टीमें गठित की गई हैं और रात से दबिशें दी जा रही हैं.

नेटवर्क की तलाश, मोबाइल जांच

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरोह के पीछे मौजूद पूरे नेटवर्क और कथित मौलानाओं की भूमिका की भी जांच की जा रही है. सभी आरोपियों के मोबाइल फोन और बैकग्राउंड की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी ताकि मंशा स्पष्ट हो सके. महिलाओं से मोबाइल नंबर लेने और परेशान करने संबंधी शिकायतें मिलने पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया गया है.

