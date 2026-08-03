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कांवड़ यात्रा में गूंजी किलकारी... मुजफ्फरनगर में भोली ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, नीलकंठ से दिल्ली ले जा रही थी कांवड़

Kanwar Yatra 2026: सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा जोरों से चल रही है. आस्था और श्रद्धा की एक से बढ़कर एक तस्वीर देखने को मिल रही है. लेकिन मुजफ्फरनगर की घटना अपने आप में ही निराली है. यहां दिल्ली की रहने वाली भोली नेहा ने कांवड़ यात्रा के दौरान दो जुड़वां बच्चों को जन्म दिया है.

Written ByANKIT MITTAL
Published: Aug 03, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:59 PM IST
कांवड़ यात्रा में गूंजी किलकारी... मुजफ्फरनगर में भोली ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, नीलकंठ से दिल्ली ले जा रही थी कांवड़

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ANKIT MITTAL

ANKIT MITTAL

अंकित मित्तल 2016 से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में ज़ी न्यज़ के संवाददाता हैं. उन्होंने 2011 से जनपद स्तरीय चैनलों में काम करने के बाद महुआ न्यूज़ व फॉक्स न्यूज चैनल में काम किया है.

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