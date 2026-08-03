/कांवड़ यात्रा में गूंजी किलकारी... मुजफ्फरनगर में भोली ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, नीलकंठ से दिल्ली ले जा रही थी कांवड़

जच्चा भोली से मिलने पहुंचे पुलिस अधिकारी

घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी संजय वर्मा और एसपी सिटी अमृत जैन जिला महिला चिकित्सालय पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने नवजात शिशुओं और उनकी मां का हालचाल जाना और चिकित्सकों से उपचार की जानकारी ली. एसएसपी संजय वर्मा ने मां की सहमति से दोनों नवजात शिशुओं का नामकरण भी किया. उन्होंने एक बच्चे का नाम गणेश और दूसरे का कार्तिकेय रखा. इस दौरान एसएसपी ने भोली नेहा को फ्रूट बास्केट भेंट की, जबकि दोनों नवजात शिशुओं को भी उपहार देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. पुलिस अधिकारियों द्वारा जुड़वां बच्चों के साथ सेल्फी भी वायरल हुई है.