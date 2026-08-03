/कांवड़ यात्रा में गूंजी किलकारी... मुजफ्फरनगर में भोली ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, नीलकंठ से दिल्ली ले जा रही थी कांवड़

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मुजफ्फरनगर/अंकित मित्तल: मुजफ्फरनगर श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के बीच मुजफ्फरनगर से आस्था, हौसला और खुशियों से जुड़ी अनोखी घटना सामने आई है. हरिद्वार के नीलकंठ से गंगाजल लेकर दिल्ली की ओर कांवड़ यात्रा पर निकली दिल्ली निवासी भोली नेहा ने मुजफ्फरनगर में जुड़वा बेटों को जन्म दिया है. इस सुखद घटना के बाद जिला महिला चिकित्सालय में खुशी का माहौल बन गया.
अकेले कांवड़ यात्रा कर रही थी बहादुर भोली
बताया जा रहा है कि भोली नेहा अपने साथियों के साथ नीलकंठ से गंगाजल लेकर दिल्ली जा रही थी. यात्रा के दौरान वह अपने साथियों से बिछड़ गई और अकेले ही अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी. इसी दौरान उसे अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. सूचना मिलने पर उसे तत्काल मुजफ्फरनगर के जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की टीम की निगरानी में उसने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया.
जच्चा भोली से मिलने पहुंचे पुलिस अधिकारी
घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी संजय वर्मा और एसपी सिटी अमृत जैन जिला महिला चिकित्सालय पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने नवजात शिशुओं और उनकी मां का हालचाल जाना और चिकित्सकों से उपचार की जानकारी ली. एसएसपी संजय वर्मा ने मां की सहमति से दोनों नवजात शिशुओं का नामकरण भी किया. उन्होंने एक बच्चे का नाम गणेश और दूसरे का कार्तिकेय रखा. इस दौरान एसएसपी ने भोली नेहा को फ्रूट बास्केट भेंट की, जबकि दोनों नवजात शिशुओं को भी उपहार देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. पुलिस अधिकारियों द्वारा जुड़वां बच्चों के साथ सेल्फी भी वायरल हुई है.
सीएमएस डॉ. मुरली भास्कर ने बताया
महिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉ. मुरली भास्कर ने बताया कि मां और दोनों नवजात पूरी तरह स्वस्थ हैं. चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार और देखभाल की जा रही है.
कांवड़ यात्रा के बीच सामने आई यह भावुक घटना पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां पुलिस की संवेदनशील पहल और चिकित्सकों की तत्परता की सराहना की जा रही है.
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