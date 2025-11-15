Advertisement
शांत छवि, पत्नी से विवाद... दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े परवेज अंसारी के पड़ोसियों ने किया चौंकाने वाले खुलासे!

Delhi Blast Update: दिल्ली धमाके की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, शांत स्वभाव वाले असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. परवेज अंसारी का दोहरा चेहरा सामने आता जा रहा है. अब उसकी गतिविधियों को लेकर सहारनपुर में उसके पड़ोसियों ने भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 15, 2025, 03:47 PM IST
Delhi Blast Update/नीना जैन:  दिल्ली ब्लास्ट की जांच में लखनऊ से गिरफ्तार डॉक्टर परवेज अंसारी के पुराने की-पैड फोन से जैश-ए-मोहम्मद के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ. यह फोन आधुनिक निगरानी से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे. परवेज इन फोनों के जरिए पाकिस्तानी हैंडलरों और साथी डॉक्टरों को कोडेड संदेश भेजता था, जिससे पूरे मॉड्यूल की गतिविधियों का पता लगाया गया.

डॉक्टरों की आतंकी मॉड्यूल में सक्रिय भूमिका
जांच में पाया गया कि JeM मॉड्यूल में कई डॉक्टर शामिल थे. परवेज अपनी बहन डॉ. शाहीन और डॉ. मुजम्मिल शकील के लगातार संपर्क में था. व्हाट्सएप चैट ग्रुप में परवेज, शाहीन, मुजम्मिल, आदिल राठर और JeM के मुख्य आरोपी उमर नबी सक्रिय थे. इस चैट ग्रुप में ही दिल्ली, फरीदाबाद और NCR हमलों की साजिश रची गई थी.

डॉक्टर परवेज की शांत छवि और गुप्त गतिविधियां 
सहारनपुर में परवेज लगभग डेढ़ साल तक रहा और देहरादून चौक के पास क्लीनिक चलाता था. पड़ोसियों के मुताबिक वह बेहद कम बोलने वाला था और किसी से मेलजोल नहीं रखता था. उसकी पत्नी से अक्सर झगड़े होते थे, जो बाद में उसे छोड़कर चली गई. स्थानीय लोग उसकी आतंकी कनेक्शन की गतिविधियों से पूरी तरह अनजान थे.

₹1.70 लाख सैलरी वाला असिस्टेंट प्रोफेसर आतंकी कनेक्शन में
डॉ. परवेज लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था और 1.70 लाख रुपये मासिक वेतन पाता था. उसने 7 नवंबर को ईमेल द्वारा अचानक इस्तीफा भेजा, ठीक तीन दिन बाद दिल्ली में धमाका हुआ. चार साल के कार्यकाल में उसकी सैलरी 50,000 रुपये बढ़ी थी. शांत स्वभाव के रूप में पहचाना जाने वाला यह डॉक्टर अंदर ही अंदर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था.

पहचान छुपाने के लिए फर्जी और लोकल आईडी का इस्तेमाल
जांच में सामने आया कि परवेज ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में नौकरी करते समय अपनी बहन शाहीन और तमीम कासिम नदवी की लोकल आईडी का इस्तेमाल किया. फर्जी पहचान बनाकर वह आसानी से गतिविधियां चलाता था. मॉड्यूल से जुड़े चैट ग्रुप में भी उसने अलग प्रोफाइल और नंबर का उपयोग किया, जिससे उसकी वास्तविक भूमिका अब तक छिपी हुई थी.

शाहीन की गिरफ्तारी और AK-47 की बरामदगी
फरीदाबाद मॉड्यूल में अहम भूमिका निभा रही डॉ. शाहीन शाहिद की कार से पुलिस ने AK-47 राइफल, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की. शाहीन, मुजम्मिल की करीबी थी और उसी चैन के जरिए परवेज इससे जुड़ा था. शाहीन ने पूछताछ में खुलासा किया कि परवेज भी उसी साजिशी ग्रुप में शामिल था, जो पिछले दो साल से हमले की तैयारी कर रहे थे.

दो साल से अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई और स्टॉकिंग
कथित JeM मॉड्यूल पिछले दो साल से अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर रहा था. ये विस्फोटक नेपाल–बांग्लादेश रूट से एक फर्टिलाइज़र कंपनी से चोरी कर भारत लाया गया. कुल 3,200 किलो में से 2,900 किलो बरामद कर लिया गया है, जबकि 300 किलो अभी भी गायब है. सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार यह बाकी मात्रा सबसे बड़ा खतरा मानी जा रही है.

विश्वविद्यालय में जम्मू-कश्मीर के छात्रों की जांच तेज
इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में लगभग 20 हजार छात्र हैं, जिनमें 65 जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं. एजेंसियों ने एहतियातन इनकी डिटेल जब्त कर जांच शुरू कर दी है. विश्वविद्यालय में 4 हजार स्टाफ और 40 से अधिक देशों के छात्र पढ़ते हैं. संदिग्ध संपर्कों की संभावना के चलते एजेंसियां पूरी यूनिवर्सिटी के सर्वर और रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं.

पाकिस्तान आधारित हैंडलर उमर बिन खत्ताब की बड़ी साजिश
मॉड्यूल पाकिस्तान के JeM हैंडलर उमर बिन खत्ताब उर्फ हरजुल्ला से निर्देश ले रहा था. ऑपरेशन ‘सिंदूर’ का बदला लेने के लिए कई शहरों में एक साथ धमाके करने की योजना थी. परवेज को डॉक्टरों की भर्ती, ब्रेनवॉशिंग और विस्फोटक आपूर्ति का जिम्मा दिया गया था. नेटवर्क घाटी से फरीदाबाद और दिल्ली तक फैला हुआ था, जो एक बड़े आतंकी अभियान की तैयारी कर रहा था.

