दिल्ली कार ब्लास्ट का देवबंद कनेक्शन सामने आया, अलफलाह यूनिवर्सिटी के MBBS छात्र को उठाया

Saharanpur News: यूपी एटीएस की जांच में में संकेत मिले हैं कि एमबीबीएस छात्र की बातचीत आतंकी उमर से कई बार फोन पर हुई थी. सूत्र बताते हैं कि छात्र और उमर के बीच संपर्क कोई नया नहीं था, बल्कि यह लिंक धमाके से काफी पहले से मौजूद था.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:01 PM IST
Delhi Car Blast Case
Delhi Car Blast Case

Saharanpur News: दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने फरीदाबाद की अलफलाह यूनिवर्सिटी के एक छात्र को हिरासत में लिया है. एमबीबीएस तृतीय वर्ष का छात्र संदिग्ध बताया जा रहा है. टीम ने उसे सहारनपुर से हिरासत में लेकर दिल्ली चली गई. बताया जा रहा है कि दिल्ली लाल किले के पास कार ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर उमर नबी का करीबी है यह छात्र. 

देवबंद से हिरासत में लिया गया एमबीबीएस छात्र 
सूत्रों के मुताबिक, उमर नबी के मोबाइल की जांच में कई खुलासे हुए हैं. हिरासत में लिए गए एमबीबीएस छात्र का मोबाइल नंबर भी उमर नबी के मोबाइल पर सेव है. इतना ही नहीं दोनों के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत भी हुई है. इसके बाद यूपी एसटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम देवबंद के मुहल्ला पठानपुरा पहुंची. यहां छापेमारी कर आरोपी अमजद रजा को हिरासत में लेकर दिल्ली रवाना हो गई. टीम ने अमजद का मोबाइल भी कब्जे में ले लिया है. 

आतंकी उमर से कई बार फोन पर हुई थी बातचीत
यूपी एटीएस की जांच में में संकेत मिले हैं कि एमबीबीएस छात्र की बातचीत आतंकी उमर से कई बार फोन पर हुई थी. सूत्र बताते हैं कि छात्र और उमर के बीच संपर्क कोई नया नहीं था, बल्कि यह लिंक धमाके से काफी पहले से मौजूद था. फोन रिकॉर्ड में कुछ कॉल्स और चैट्स ने एजेंसियों को जांच के लिए मजबूर कर दिया. जांच अधिकारियों की मानें तो दिल्ली धमाके के बाद मिले कॉल डेटा रिकॉर्ड, चैट हिस्ट्री और कुछ डिजिटल बैकअप में कई ऐसे सफेदपोश लिंक सामने आए हैं, जो एक बड़े स्लीपर नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं.  

मोबाइल से खुलेगा राज 
टीम ने एमबीबीएस छात्र के मोबाइल को कब्जे में लिया है. इसमें कॉल डिटेल से लेकर फोटो, वीडियो की जांच होगी. किन नंबरों पर व्हाट्सएप पर बातचीत हुई है. सबकी जांच की जाएगी. इससे कुछ राज खुल सकता है. यह भी पता लगाया जाएगा कि इस छात्र के संपर्क में कौन कौन था. कोई नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा इसके पीछे. 

