सहारनपुर में सरकारी जमीन पर बने मस्जिद, मदरसों पर बड़े एक्शन की तैयारी, 11 में से 6 को 15 दिन में निर्माण हटाने का नोटिस

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Saharanpur News: सहारनपुर जिले में सरकारी भूमि पर कथित अवैध निर्माण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. देवबंद तहसील क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने छह मस्जिद और मदरसों को नोटिस जारी करते हुए संबंधित प्रबंधकों से 15 दिन में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है. प्रशासन का कहना है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया जाएगा.
11 मामलों की जांच, छह को नोटिस
राजस्व विभाग की जांच में देवबंद तहसील क्षेत्र में सरकारी भूमि पर धार्मिक निर्माण से जुड़े कुल 11 मामले चिन्हित किए गए हैं. इनमें से छह मामलों में नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जबकि पांच मामलों में जांच और सुनवाई की प्रक्रिया जारी है. प्रारंभिक जांच के अनुसार सोहनचिड़ा, पांडौली, छलौली, अंबेहटा शेखा और पहाड़पुर गांवों में सरकारी भूमि पर मस्जिद और मदरसों के पक्के निर्माण पाए गए हैं.
निर्धारित समय में जवाब नहीं मिला तो होगी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित पक्षों को 13 जुलाई तक तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है. यदि तय समय तक जवाब नहीं मिलता या प्रस्तुत पक्ष संतोषजनक नहीं पाया जाता, तो एकपक्षीय आदेश जारी करते हुए नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी. यदि संबंधित भूमि पर फसल खड़ी है तो उसे काटने की अनुमति देने के बाद आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.
पांडौली गांव में नोटिस के बाद बढ़ी चिंता
नागल थाना क्षेत्र के पांडौली गांव में स्थित मदीना मस्जिद भी नोटिस पाने वाले मामलों में शामिल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह निर्माण कई दशक पहले हुआ था और लंबे समय से यहां नमाज अदा की जाती रही है. ग्रामीणों का यह भी कहना है कि भूमि को लेकर उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं. हालांकि प्रशासन की कार्रवाई के बाद गांव में चिंता का माहौल है और लोग चाहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत समाधान निकले. प्रशासन की ओर से इस मामले में राजस्व अभिलेखों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है.
वहीं मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इस कार्रवाई को लेकर सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे चुनावी स्टंट बताया है. उन्होंने इस कार्रवाई को हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण और मुसलमानों को परेशान करने वाला बताया है.
गौरतलब है कि देवबंद में कुल 5 हजार वोटर हैं, जिसमें 4700 मुस्लिम वोट और 300-400 एससी वोट हैं.
प्रशासन का दावा: सरकारी भूमि की होगी सुरक्षा
प्रशासन के अनुसार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे से राजस्व को नुकसान पहुंचा है. इसी क्रम में सोहनचिड़ा स्थित एक मस्जिद के मुतवल्ली को 25 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति जमा करने का नोटिस भी जारी किया गया है. जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने कहा कि जिले में जहां भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पाए जाएंगे, वहां निष्पक्ष जांच के बाद कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. उनका कहना है कि सरकारी संपत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा.