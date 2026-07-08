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सहारनपुर में सरकारी जमीन पर बने मस्जिद, मदरसों पर बड़े एक्शन की तैयारी, 11 में से 6 को 15 दिन में निर्माण हटाने का नोटिस

Saharanpur News: सहारनपुर में सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई गई मस्जिद और मदरसों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. देवबंद तहसील में 11 मामलों में से छह में प्रशासन ने मस्जिद एवं मजार को 15 दिन में हटाने का नोटिस दिया है.

Written ByNeena jainEdited By:Pradeep Kumar Raghav
Published: Jul 08, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:11 PM IST
सहारनपुर में सरकारी जमीन पर बने मस्जिद, मदरसों पर बड़े एक्शन की तैयारी, 11 में से 6 को 15 दिन में निर्माण हटाने का नोटिस
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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