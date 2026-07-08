सहारनपुर में सरकारी जमीन पर बने मस्जिद, मदरसों पर बड़े एक्शन की तैयारी, 11 में से 6 को 15 दिन में निर्माण हटाने का नोटिस

पांडौली गांव में नोटिस के बाद बढ़ी चिंता

नागल थाना क्षेत्र के पांडौली गांव में स्थित मदीना मस्जिद भी नोटिस पाने वाले मामलों में शामिल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह निर्माण कई दशक पहले हुआ था और लंबे समय से यहां नमाज अदा की जाती रही है. ग्रामीणों का यह भी कहना है कि भूमि को लेकर उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं. हालांकि प्रशासन की कार्रवाई के बाद गांव में चिंता का माहौल है और लोग चाहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत समाधान निकले. प्रशासन की ओर से इस मामले में राजस्व अभिलेखों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है.