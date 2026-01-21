Advertisement
'गुंडई-अराजकता नहीं भूली जनता.' बागपत पहुंचे डिप्टी CM बृजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना

Baghpat News: यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक आज बागपत के दौरे पर पहुंचे हैं .सबसे पहले उन्होंने बागपत सीएचसी का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 21, 2026, 12:26 PM IST
बागपत/कुलदीप चौहान: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक आज बागपत के दौरे पर पहुंचे हैं .सबसे पहले उन्होंने बागपत सीएचसी का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए. इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा.और 2017 में सरकार बनाने के उनके दावे को खारिज कर दिया. 

अखिलेश यादव पर साधा निशाना
उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव दिन में खुली आंखों से सपने देखते हैं. जनता उनके दौर में हुई गुंडई और अराजकता को भूली नहीं है.उन्होंने बताया कि समाजवादी सरकार में एक हफ्ता रात और एक हफ्ता दिन में आती थी लाइट.इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने दवोश में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म कार्यक्रम को लेकर भी बयान दिया.आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बयान का समर्थन किया और कहा कि पीएम मोदी का आशीर्वाद पूरे भारत के लोगों को मिला है.और 2014 के बाद से अब देश की आर्थिक स्थिति सुधर रही है.

एक्शन मोड में दिखे डिप्टी सीएम
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज एक्शन मोड में नजर आए. बागपत पहुँचकर उन्होंने न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं की नब्ज टटोली, बल्कि विपक्ष पर भी करारा प्रहार किया.डिप्टी सीएम ने सबसे पहले बागपत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने अस्पताल की जर्जर हालत पर नाराजगी जताते हुए तुरंत मरम्मत के निर्देश दिए. साथ ही सख्त हिदायत दी कि टीबी (TB) मरीजों को समय पर दवा और पोषण सामग्री हर हाल में मिलनी चाहिए.

सपा प्रमुख के चुनावी दावों को किया खारिज
सियासत पर बात करते हुए ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के चुनावी दावों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि अखिलेश "दिन में सपने देख रहे हैं." पाठक ने आरोप लगाया कि जनता सपा सरकार के दौर की गुंडई, अराजकता और ''जंगलराज'' को भूली नहीं है. उन्होंने दावा किया कि 2017 से पहले बिजली हफ्तों नदारद रहती थी, लेकिन आज यूपी के हर जिले में ''राउंड द क्लॉक'' बिजली और बेहतरीन सड़कें मौजूद हैं.

वहीं, दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) का जिक्र करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ी है. भारत की अर्थव्यवस्था जो पहले 11वें नंबर पर थी, आज चौथे स्थान पर पहुँच चुकी है और जल्द ही टॉप-3 में होगी.

