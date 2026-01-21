डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का गन्ना भुगतान पर बड़ा बयान, बोले - भुगतान में देरी करने वाली मिलों पर होगी सख्त कार्रवाई

Baghpat News/कुलदीप चौहान: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बागपत पहुंचकर विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली गई. डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य बागपत जिले को विकास के मामले में प्रदेश में नंबर एक पर ले जाना है और इसके लिए सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें.

डीएम के प्रयासों की सराहना की

डिप्टी सीएम ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर जिलाधिकारी द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बागपत में सराहनीय प्रयास किए गए हैं, जिससे बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को मजबूती मिली है. सरकार की मंशा है कि हर बेटी को समान अवसर मिले और समाज में उसका सम्मान बढ़े.

संभल जज को लेकर दिया बयान

मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ने संभल में जज के तबादले को लेकर कहा कि यह पूरी तरह अदालत से जुड़ा मामला है, इस पर सरकार की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती. वहीं नोएडा इंजीनियर प्रकरण पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है. जांच चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

गन्ना भुगतान पर कही ये बात

किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर डिप्टी सीएम ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और प्रत्येक किसान का गन्ना भुगतान समय से कराया जाएगा. जो एक-दो चीनी मिलें तय समय पर भुगतान नहीं कर रही हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. डिप्टी सीएम ने भरोसा दिलाया कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने अंत में कहा कि सरकार पारदर्शिता, विकास और जनहित के एजेंडे पर लगातार काम कर रही है.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!