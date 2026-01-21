Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3081812
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का गन्ना भुगतान पर बड़ा बयान, बोले - भुगतान में देरी करने वाली मिलों पर होगी सख्त कार्रवाई

Baghpat News: डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बागपत पहुंचकर विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली गई.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 21, 2026, 04:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Baghpat News
Baghpat News

Baghpat News/कुलदीप चौहान: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बागपत पहुंचकर विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली गई. डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य बागपत जिले को विकास के मामले में प्रदेश में नंबर एक पर ले जाना है और इसके लिए सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें.

डीएम के प्रयासों की सराहना की
डिप्टी सीएम ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर जिलाधिकारी द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बागपत में सराहनीय प्रयास किए गए हैं, जिससे बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को मजबूती मिली है. सरकार की मंशा है कि हर बेटी को समान अवसर मिले और समाज में उसका सम्मान बढ़े.

संभल जज को लेकर दिया बयान
मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ने संभल में जज के तबादले को लेकर कहा कि यह पूरी तरह अदालत से जुड़ा मामला है, इस पर सरकार की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती. वहीं नोएडा इंजीनियर प्रकरण पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है. जांच चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

गन्ना भुगतान पर कही ये बात
किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर डिप्टी सीएम ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और प्रत्येक किसान का गन्ना भुगतान समय से कराया जाएगा. जो एक-दो चीनी मिलें तय समय पर भुगतान नहीं कर रही हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. डिप्टी सीएम ने भरोसा दिलाया कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने अंत में कहा कि सरकार पारदर्शिता, विकास और जनहित के एजेंडे पर लगातार काम कर रही है.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

baghpat news

Trending news

latest sonbhadra news
नशे के सौदागरों पर ताबड़तोड़ एक्शन, दो आरोपी गिरफ्तार, 25 लाख की हेरोइन बरामद
jaunpur news
जौनपुर में जमीन को लेकर खूनी जंग, पुराने विवाद में युवक पर धारदार हथियार से हमला
UP News
प्रदूषण पर योगी मॉडल की बड़ी जीत.. वाहन स्क्रैपिंग में यूपी बना नंबर-1 राज्य
Kanpur News
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में बड़ा घोटाला, आयोजन करने वाली कंपनी की गई ब्लैकलिस्टेड
Meerut News
मेरठ में आतंकी अलर्ट! सुसाइडल अटैक की साजिश रचने वाला उजैद फरार, ATS-LIU की छापेमारी
Lucknow news
पवन सिंह को आया गुस्‍सा,मारने के लिए दौड़े,लखनऊ में बर्थडे पार्टी के दौरान हुआ तमाशा
Abbas Ansari
माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मश्किलें बढ़ीं, इस मामले में आरोप तय
Kanpur Accident News
कानपुर में भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, दो छात्रों की मौत
Shri Ram Mandir Trust
राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, मेदांता में भर्ती
Sambhal news
संभल में फेरबदल! अनुज चौधरी पर FIR का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर,ये बने नए सीजेएम