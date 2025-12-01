world AIDS Day ! सहारनपुर में बढ़ रहा HIV का खतरा, आंकड़े चिंताजनक, जागरूकता के बावजूद नहीं रुक रहा संक्रमण

सहारनपुर न्यूज/ नीना जैन : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में HIV संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ गई है. वर्तमान में जिले के एआरटी सेंटर में 2,824 HIV पॉजिटिव मरीज इलाज करा रहे हैं. इनमें 1,739 पुरुष, 917 महिलाएं, 142 बच्चे और 26 थर्ड जेंडर शामिल हैं. लगातार बढ़ रहे ये आंकड़े बताते हैं कि जिले में जागरूकता और रोकथाम के प्रयासों के बावजूद संक्रमण की रफ्तार थम नहीं रही.

क्या है पूरा मामला ?

साल 2025 के शुरुआती महीनों में ही 315 नए HIV पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं सहारनपुर में बढ़ रहा HIV का खतरा: आंकड़े चिंताजनक, जागरूकता के बावजूद नहीं रुक रहा संक्रमण.

2025 में 315 नए मामले, बच्चों और थर्ड जेंडर में भी बढ़ोतरी

साल 2025 के शुरुआती महीनों में ही 315 नए HIV पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं. इनमें 234 पुरुष, 68 महिलाएं, 1 थर्ड जेंडर, और 12 बच्चे (4 लड़के और 8 लड़कियां) शामिल हैं. बच्चों में बढ़ता संक्रमण स्वास्थ्य विभाग के लिए गंभीर चुनौती बनकर उभर रहा है.

पिछले 12 वर्षों में 723 मरीजों की मौत

एड्स जैसी घातक बीमारी से पिछले 12 वर्षों में 723 मरीजों की मौत हो चुकी है. यह आंकड़ा बताता है कि समय पर उपचार न मिलने और जागरूकता की कमी के कारण कई मरीजों की जान बचाना संभव नहीं हो पा रहा है.

साल 2024 के आंकड़े: लगातार बढ़ रहा संक्रमण

NACO की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में HIV संक्रमितों की संख्या 2,618 थी, जबकि 2023 में यह 1,931 थी. यानी एक वर्ष में ही लगभग 700 मरीजों की वृद्धि दर्ज की गई. इनमें 139 बच्चे भी शामिल थे. पुरुषों की संख्या सबसे अधिक रही—1,584 पुरुष, जबकि 867 महिलाएं संक्रमित थीं.

2024 में एआरटी सेंटर पर मिले 304 नए मरीज

जनवरी से नवंबर 2024 के बीच एआरटी सेंटर में 304 नए एड्स मरीज दर्ज किए गए. इनमें 212 पुरुष, 80 महिलाएं, 1 थर्ड जेंडर, और 11 बच्चे शामिल हैं. बच्चों की उम्र 1 से 14 वर्ष के बीच पाई गई.

जागरूकता अभियान के बावजूद नहीं मिल रही सफलता

स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इन प्रयासों का अपेक्षित प्रभाव नहीं दिख रहा. खास बात यह है कि अब सिर्फ महिलाएं और पुरुष ही नहीं, बल्कि बच्चे और थर्ड जेंडर भी बड़ी संख्या में HIV की चपेट में आ रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में कितने एड्स के मामलें

उत्तर प्रदेश में एचआईवी (HIV) संक्रमित लोगों की नवीनतम अनुमानित संख्या 1,78,134 (एक लाख अठहत्तर हज़ार एक सौ चौंतीस) है, जो 2021 की रिपोर्ट पर आधारित है. यह संख्या भारत सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) द्वारा जारी की गई थी.दिसंबर 2025 के स्थानीय समाचार रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उत्तर प्रदेश में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उदाहरण के लिए अकेले सहारनपुर जिले में 2,824 मरीज इलाज करा रहे हैं. मई 2023 तक, राज्य भर के एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART) केंद्रों से 1,08,155 लोग दवाएँ प्राप्त कर रहे थे.

