क्या है करेंसी चेस्ट? सहारनपुर PNB में 17 करोड़ के नकली नोटों का बड़ा घोटाला

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नीना जैन/सहारनपुर: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की सहारनपुर स्थित करेंसी चेस्ट में करीब 17 करोड़ रुपये के नकली नोट मिलने के मामले में मंगलवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की टीम जांच के लिए पहुंची. RBI के छह अधिकारी मेरठ नंबर की दो गाड़ियों से सुबह करीब 8 बजे बैंक पहुंचे. अधिकारियों की टीम चार घंटे से अधिक समय से बैंक के अंदर जांच कर रही है और बैंक से जुड़े अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है.
आरबीआई की टीम खंगाल रही दस्तावेज
बैंक परिसर में सामान्य रूप से लोगों की आवाजाही जारी है, लेकिन करेंसी चेस्ट को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. किसी भी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को करेंसी चेस्ट के अंदर आने-जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है. RBI की टीम नकदी, रिकॉर्ड और करेंसी चेस्ट से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है. मामला सोमवार को सामने आने के बाद बैंक ने कार्रवाई करते हुए तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया था.
सदर बाजार थाने में चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज
वहीं, इस मामले में सदर बाजार थाने में चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है. PNB मेरठ के मुख्य प्रबंधक एवं जांच अधिकारी अरुण कुमार चौबे की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में वरिष्ठ मंडल प्रबंधक रवि कुमार कांसे, करेंसी चेस्ट मैनेजर सुशील कुमार, यमुनानगर-जगाधरी में तैनात करेंसी चेस्ट मैनेजर अमित कुमार और पार्ट टाइम हाउसकीपर विशाल कुमार के नाम शामिल हैं.
ऐसे हुआ खुलासा
मामले की शुरुआत उस समय हुई जब सहारनपुर की करेंसी चेस्ट से जयपुर भेजी गई रकम में कमी पाई गई. बैंक की घंटाघर स्थित शाखा में पार्ट टाइम हाउसकीपर विशाल कुमार को करीब 11.50 करोड़ रुपये की नोटों की गड्डियां व्यवस्थित करने का काम दिया गया था. इसमें गले, कटे और अन्य प्रकार के नोट शामिल थे. यह रकम RBI की जयपुर करेंसी चेस्ट भेजी जानी थी. तय प्रक्रिया के तहत रकम 5 अगस्त को जयपुर भेजी गई. वहां गिनती के दौरान 4 लाख 30 हजार 900 रुपये की कमी मिली. इसकी सूचना मेरठ स्थित PNB अधिकारियों को दी गई. इसके बाद मुख्य प्रबंधक अरुण कुमार चौबे को जांच के लिए सहारनपुर भेजा गया.
नोटों की गड्डियों से रुपये निकालता दिखा हाउसकीपर
CCTV फुटेज खंगालने पर हाउसकीपर विशाल कुमार नोटों की गड्डियों से रुपये निकालता हुआ दिखाई दिया. इसके बाद उसे काम से हटा दिया गया और चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया. हाउसकीपर से जुड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद बैंक ने 9 अगस्त से करेंसी चेस्ट का ऑडिट शुरू कराया. नकदी और रिकॉर्ड का मिलान करने के दौरान करीब 17 करोड़ रुपये के नकली नोट मिलने का मामला सामने आया. इसके बाद बैंक अधिकारियों में हड़कंप मच गया. अब RBI की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं, बैंक स्तर पर भी जांच जारी है.
क्या होती है करेंसी चेस्ट?
आसान भाषा में समझें तो करेंसी चेस्ट एक स्टोरहाउस होता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देशभर में नई और पुरानी करेंसी का संचार करती है. इसमें नई करेंसी और नए सिक्कों का देशभर में वितरण, पुरानी करेंसी को रिसाइकल करना और सभी बैंकों में एकत्र हुए अत्यधिक कैश को अपने पास रखने का काम किया जाता है. इन सभी काम को करने के लिए रिजर्व बैंक के पास देशभर में कई खजाना बनाना पड़ता है, इसे ही करेंसी चेस्ट कहा जाता है.