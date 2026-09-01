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क्या है करेंसी चेस्ट? सहारनपुर PNB में 17 करोड़ के नकली नोटों का बड़ा घोटाला

What is Currency Chest: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में गड़बड़ी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है. आरबीआई की टीम बैंक पहुंचकर जांच कर रही है.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Sep 01, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 04:31 PM IST
क्या है करेंसी चेस्ट? सहारनपुर PNB में 17 करोड़ के नकली नोटों का बड़ा घोटाला
Image Credit: AI Image

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