क्या है करेंसी चेस्ट? सहारनपुर PNB में 17 करोड़ के नकली नोटों का बड़ा घोटाला

ऐसे हुआ खुलासा

मामले की शुरुआत उस समय हुई जब सहारनपुर की करेंसी चेस्ट से जयपुर भेजी गई रकम में कमी पाई गई. बैंक की घंटाघर स्थित शाखा में पार्ट टाइम हाउसकीपर विशाल कुमार को करीब 11.50 करोड़ रुपये की नोटों की गड्डियां व्यवस्थित करने का काम दिया गया था. इसमें गले, कटे और अन्य प्रकार के नोट शामिल थे. यह रकम RBI की जयपुर करेंसी चेस्ट भेजी जानी थी. तय प्रक्रिया के तहत रकम 5 अगस्त को जयपुर भेजी गई. वहां गिनती के दौरान 4 लाख 30 हजार 900 रुपये की कमी मिली. इसकी सूचना मेरठ स्थित PNB अधिकारियों को दी गई. इसके बाद मुख्य प्रबंधक अरुण कुमार चौबे को जांच के लिए सहारनपुर भेजा गया.